ABD, Kanadalı yazarı ülkesine iade edecek

26 Ağustos 2022 Cuma, 18:22

Hakkında pek çok suçlama varken yasadışı yollarla ülkesi Kanada'dan ABD'ye kaçan ve kısa bir süre sonra yakalanan yazar Dawn Walker, Kanada'ya iade edilecek.

Guardian'ın haberine göre, ABD'de kimlik hırsızlığı ile suçlanan Walker, Kanada'da gözaltı kararına uymama ve alıkoyma suçları ile karşı karşıya.

Kanada polisi yaptığı açıklamada, iki ebeveynin arasında bir velayet sorunu olduğunu ve çocuğun babası hakkında daha önce öne sürülen iddiaların soruşturulduğunu, ancak herhangi bir suçlamada bulunulmadığını söyledi.