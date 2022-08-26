ABD, Kanadalı yazarı ülkesine iade edecek

Kanadalı yazar Dawn Walker, kimlik hırsızlığı sebebiyle tutuklandı. Kendisini "öldü gösterme" ve velayet davası süren oğlunu kaçırmakla suçlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 18:22
ABD, Kanadalı yazarı ülkesine iade edecek
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Hakkında pek çok suçlama varken yasadışı yollarla ülkesi Kanada'dan ABD'ye kaçan ve kısa bir süre sonra yakalanan yazar Dawn Walker, Kanada'ya iade edilecek.

Guardian'ın haberine göre, ABD'de kimlik hırsızlığı ile suçlanan Walker, Kanada'da gözaltı kararına uymama ve alıkoyma suçları ile karşı karşıya. 

Kanada polisi yaptığı açıklamada, iki ebeveynin arasında bir velayet sorunu olduğunu ve çocuğun babası hakkında daha önce öne sürülen iddiaların soruşturulduğunu, ancak herhangi bir suçlamada bulunulmadığını söyledi.


Kanada Yazar iade ABD

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