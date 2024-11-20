ABD, Kiev büyükelçiliğini kapattı

ABD, Rusya'nın, Ukrayna'ya büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceği uyarısında bulunarak, Kiev'deki büyükelçiliğini “tedbir amacıyla” kapattı.

ABD, Kiev büyükelçiliğini kapattı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:53

ABD, Rusya'nın bugün Ukrayna'ya büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceği uyarısında bulunarak Kiev'deki büyükelçiliğini “tedbir amacıyla” kapattığını açıkladı.

Büyükelçilik, çalışanlara “yerlerine sığınma talimatı” verildiğini ve ülkedeki Amerikalılara korunmak için çabalamaya hazır olmalarını söyledi.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kiev'deki ABD Büyükelçiliği 20 Kasım'da önemli bir hava saldırısı olabileceğine dair özel bilgi almıştır. ABD Büyükelçiliği, bir hava saldırısı alarmı verilmesi halinde ABD vatandaşlarının derhal sığınaklara girmeye hazır olmalarını tavsiye etmektedir.”


Etiketler: #ABD #ABD Büyükelçiliği #Ukrayna

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