ABD'li amiralden itiraf: Hava savunma stokları tükeniyor

Yayınlanma: 20.11.2024 - 08:37

Güncelleme: 20.11.2024 - 08:37

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Komutanı Amiral Samuel Paparo, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD'nin hava savunma stoklarını değerlendirdi.

Samuel Paparo, Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmaların ABD'nin hava savunma stoklarını tükettiğini söyledi.

Paparo, “Kullanılan bazı Patriotlar, kullanılan bazı havadan havaya füzeler, stokları eritiyor ve bunun aksini söylemek dürüstlük olmaz” dedi.

Çin'in, dünyadaki “en yetenekli potansiyel düşman” olduğunu vurgulayan Paparo, “Doğal olarak, Amerika'nın mühimmat miktarı ve kalitesi açısından en stresli bölge olan Hint-Pasifik bölgesinde karşılık vermeye hazır olma durumuna maliyet yüklüyor, çünkü Çin dünyadaki en yetenekli potansiyel düşman” diye konuştu.