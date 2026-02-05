ABD–Kolombiya ittifakı sahaya indi: Üç büyük uyuşturucu baronu hedefte

ABD Başkanı Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro arasındaki ilk görüşme somut bir sonuç doğurdu.

Washington ve Bogota, Kolombiya’daki en güçlü üç uyuşturucu baronunun yakalanmasına yönelik ortak bir ittifak kurduklarını duyurdu.

Farklı yapılardan gelseler de, üç isim Kolombiya’yı dünyanın en büyük kokain üreticisi konumuna getiren uyuşturucu trafiğinde kilit rol oynamakla suçlanıyor.

Yetkililere göre bu yapıların faaliyetleri, ülkeyi onlarca yıldır sarsan iç çatışmayı besliyor; bombalı saldırılar, İHA’lı eylemler, zorla yerinden etmeler ve çocukların silah altına alınması günlük yaşamın parçası haline geliyor.

Aranan isimlerin lakapları: Chiquito Malo, Iván Mordisco ve Pablito.

CLAN DEL GOLFO'NUN YENİ LİDERİ: CHİQUİTO MALO

Gerçek adı Jhovanis de Jesús Ávila Villadiego olan Chiquito Malo, 2021’de kartel lideri Otoniel’in yakalanmasının ardından Clan del Golfo’nun başına geçti.

Otoniel’in (Dairo Antonio Úsuga) ABD’ye iadesi, 1993’te Pablo Escobar’ın öldürülmesinden bu yana kartellere indirilen en büyük darbe olarak görülmüştü.

Aşırı sağ paramiliter yapılardan türeyen Clan del Golfo’nun bugün 6–7 bin üyesi olduğu, kokain ticaretinin yanı sıra yasa dışı altın madenciliği ve düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtiliyor. Uzmanlar, eski bir paramiliter olan Chiquito Malo’yu “suç örgütünün teknokratı” olarak tanımlıyor.

ABD–Kolombiya ittifakının ilanı sonrası kartelin, Katar’da yürütülen barış görüşmelerini askıya aldığı bildirildi.

FARC’TAN KOPAN İSİM: IVAN MORDİSCO

Asıl adı Néstor Gregorio Vera olan Iván Mordisco, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) saflarında yetişti.

2016 barış anlaşmasını reddederek silahlı faaliyetlerini sürdürdü ve uyuşturucu ticareti ile ormansızlaştırmaya dayalı hayvancılığı merkezine alan bir yapılanmanın liderliğine yükseldi.

EMC olarak bilinen FARC kökenli grubun başındaki Mordisco, yaklaşık 1 milyon dolarlık ödülle Kolombiya’nın en çok aranan isimlerinden biri.

2023’te ormanda yaptığı silahlı açıklamayla Petro hükümetiyle müzakere sinyali vermiş, ancak süreç sonuçsuz kalmıştı.

ELN’İN SERT YÜZÜ: PABLİTO

Gustavo Aníbal Giraldo, bilinen adıyla Pablito, Che Guevara’dan ilham alan Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) en sert kanadının önde gelen isimlerinden.

Yaklaşık 5 bin 800 üyeye sahip ELN, Kolombiya’nın yüzde 20’sinden fazlasında, özellikle Venezuela sınırında etkili.

Uyuşturucu ticareti, yasa dışı madencilik ve fidye amaçlı kaçırmalar örgütün ana gelir kaynakları arasında yer alıyor. Pablito, 2018’de Havana’daki barış görüşmelerine katılmış olsa da müzakerelere karşı tutumuyla biliniyor.

2019’da Bogota’daki askeri okula düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının emrini verdiği iddia ediliyor.

ABD ve Kolombiya yönetimleri, üç isme yönelik operasyonların yalnızca güvenlik değil, uyuşturucu ticaretinin ekonomik ve siyasi etkilerini hedefleyen daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu vurguluyor. Yeni ittifakın, Kolombiya’daki silahlı yapılarla mücadelede sahadaki dengeleri değiştirmesi bekleniyor.