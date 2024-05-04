'ABD Kongre Üyesi, Azerbaycan'ı desteklemek için rüşvet aldı' iddiası!

Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:32

Güncelleme: 04.05.2024 - 10:32

ABD Temsilcisi Henry Cuellar ve eşi Imelda Cuellar, Azerbaycan devletine ait bir enerji şirketi lehine yaklaşık 600.000 dolar rüşvet almakla suçlanıyor. Texas'ta bir federal jüri tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan iddianamede, Cuellar çiftinin bu parayı sahte danışmanlık sözleşmeleriyle shell şirketlerine aktardıkları belirtildi.

İddialara göre, Cuellar, kamu görevini kullanarak Azerbaycan lehine ABD'nin dış politikasını etkilemeye çalıştı. Ayrıca, ABD hükümet yetkilileri üzerinde baskı kurarak, bir Meksika bankasının para aklama ve payday lending düzenlemelerinden etkilenmemesi için lobi yapılmasını teşvik ettiği öne sürülüyor.

İDDİALARI REDDETTİLER

Henry Cuellar, hakkındaki suçlamaları reddetti ve yaptığı açıklamada, "Eşim ve ben bu suçlamalardan masumuz," dedi. Cuellar, ABD Temsilciler Meclisi'nde en muhafazakar Demokratlardan biri olarak biliniyor ve Teksas'ın Meksika sınırında yer alan bir bölgeden 11. dönem için yeniden seçilmek üzere kampanya yürütüyor.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, Cuellar ve eşi ilk duruşmaları için Houston'da bir federal hakim karşısına çıktı ve kefaletle serbest bırakıldı. Cuellar ayrıca, dava sürecinde, Homeland Security Tahsisatları Alt Komitesi'ndeki liderlik görevinden çekileceğini duyurdu.

Bu arada, Cuellar'ın Kongre Azerbaycan Grubu'nun eş başkanı olarak görev yaptığı ve Azerbaycan'a destek amacıyla bir dizi eylemde bulunduğu belirtiliyor. İddianame, Azerbaycan'a yönelik fon sağlama çağrıları ve Kongre'deki destekleyici konuşmalarını örnek gösteriyor.

Cuellar çifti, komplo, rüşvet, kamu hizmeti dolandırıcılığı, yabancı bir temsilci olarak kamu görevi yapma ve para aklama dahil olmak üzere birden fazla federal suçlamayla karşı karşıya. Bu suçlamaların bazıları 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.