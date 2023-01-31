ABD Kongre Üyesi McCaul, ülkesinin Çin ile 2025'te savaşabileceğini söyledi

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 15:13

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 15:13

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, ABD Hava Kuvvetleri'nden General Mike Minihan'ın ABD'nin 2025 yılında Tayvan yüzünden Çin ile savaşa gireceği yönündeki öngörüsüne katıldı.

Michael McCaul, "İçimden bir ses 2025'te savaşacağımızı söylüyor. Umarım o General de yanılıyordur, ne yazık ki haklı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

McCaul, Başkan Biden'ın görevde olması ve "zayıflık yansıtması" halinde savaş ihtimalinin "daha yüksek" olduğunu savunarak, "Biden görevde olduğu sürece, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesine yol açan Afganistan'da yaptığı gibi zayıflık yansıttığı sürece, Çin, Tayvan ve Hint Pasifik ile bir çatışma görme ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.

"HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"



McCaul, Çin'in yakınlardaki Tayvan ile "yeniden birleşmeyi" hedeflediğini ve 2024'teki Tayvan seçimlerini etkileyerek bu hedefe ulaşabileceğini öne sürdü.

Bunun başarısız olması halinde adada çatışmaların patlak verebileceğini iddia eden McCaul, "Bana göre askeri bir istilaya bakacaklar. Buna hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, General Minihan'ın açıklamalarını küçümseyerek, "Bu yorumlar bakanlığın Çin'e bakışını temsil etmiyor" ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLAR AYNI GÖRÜŞTE DEĞİL

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin kıdemli üyesi Adam Smith, Minihan ve McCaul'un savaş tahminlerine katılmadı.

Adam Smith, "Her şey mümkün, ancak birileri Çin ile savaşın kaçınılmaz olduğundan bahsetmeye başladığında gerçekten endişeleniyorum. Tamamen açık olmak istiyorum ki bu sadece kaçınılmaz değil, aynı zamanda pek olası da değil" diye konuştu.

Smith, generallerin Çin hakkındaki yorumlarında dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Dünya'ya Çin ile savaşa gireceğimizi söylemememiz gerektiğini düşünüyorum, çünkü savaşa girmeyeceğiz. Çıkarlarımız var, Çin'i caydıracak bir pozisyonda olmalıyız. Savaş kaçınılmaz değil. Hazırlıklı olmamız gereken çok tehlikeli bir durum ama doğru yaklaşımı benimsediğimiz takdirde bu çatışmadan kaçınabileceğimize inancım tam" dedi.

GENERAL MİNİHAN NE DEMİŞTİ?

ABD Hava Kuvvetleri'nden General Mike Minihan, ABD'nin Tayvan yüzünden Çin ile bir savaşa girme riskinin "yüksek" olduğuna inandığını belirterek, orduyu savaşa "hazır" olmaya çağırdı.

Mike Minihan, "Umarım yanılıyorumdur. İçgüdülerim bana 2025 yılında savaşacağımızı söylüyor" diye konuştu.