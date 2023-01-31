Genç kız, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirdiği için yargılanacak

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 11:26

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 11:27

Rus bir genç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirdiği için yıllarca hapis cezasıyla karşı karşıya.

19 yaşındaki Olesya Krivtsova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştiren bir dizi sosyal medya paylaşımı nedeniyle suçlanmasının ardından ayak bileğine kelepçe takılarak, ev hapsinde tutuluyor.

Yetkililer söz konusu paylaşımların "Rus ordusunu itibarsızlaştırmakla tehdit ettiğini ve terör eylemlerini meşrulaştırdığını" iddia etti.

Ekim ayında Kırım köprüsünde meydana gelen patlamayla ilgili bir Instagram hikayesi paylaşan Olesya, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal ettiği için eleştirmişti.

Olesya, aynı zamanda Rus sosyal ağı VK'da paylaştığı ve eleştirel olduğu iddia edilen bir gönderi nedeniyle de Rus ordusunun itibarını zedelemekle suçlanıyor.

Olesya'nın, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında savaş karşıtı posterler dağıtarak "Rus ordusunun itibarını zedelemekle" suçlandığı belirtiliyor.

"NE İLK NE DE SON VAKA"

Avukatı Alexei Kichin, Krivtsova'nın Rus ordusunu eleştirmeye "cesaret ettiği" için ağır suçlamalarla karşı karşıya kalan tek genç olmadığını, bunun "ne ilk ne de son vaka" olduğunu söyledi.

Kichin, Olesya'nın Rus ordusunun itibarını zedelediği gerekçesiyle üç yıla kadar, terörizm yasası kapsamında ise yedi yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini sözlerine ekledi.

Olesya'nın avukatları, para cezası gibi daha hafif bir ceza almayı umuyor.

ANNESİ KONUŞTU

Olesya'nın annesi Natalya Krivtsova, "Arkhangelsk bölgesinde yaşıyoruz ve burası geniş bir bölge ama merkezden çok uzak. Arkhangelsk'te artık protesto yok, bu yüzden geriye kalan her şeyi erken aşamasında boğmaya çalışıyorlar. Adalet duygusu çok yüksek, bu da hayatını zorlaştırıyor. Sessiz kalamamak artık Rusya Federasyonu'nda büyük bir günah. Olesya, çok korkmuş, çünkü bir mahkumun balyozla öldürüldüğü videoyu görmüş. Devletin bazı garip politikaları var: mahkumlar savaşa, çocuklar hapse gidiyor" dedi.