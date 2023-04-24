ABD Kongre Üyesi Schiff, 'Karabağ'ın bağımsızlığı' üzerine bir yasa tasarısı sunacak

Yayınlanma: 24.04.2023 - 13:06

Güncelleme: 24.04.2023 - 13:06

ABD Kongre Üyesi Adam Schiff, "Artsakh'ın (Karabağ) bağımsızlığını ve kendi kaderini tayin hakkını tanıyan ve Azerbaycan'ın saldırganlığını kınayan" bir yasa tasarısını yarın Kongre'ye sunacağını söyledi.

Adam Schiff, "Yarın sabah Artsakh'ın (Karabağ) bağımsızlığını ve egemenliğini tanıyan bir yasa tasarısı sunacağım. Bu, ABD'nin Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıdığını kayıtlara geçirecektir" ifadelerini kullandı.

Adam Schiff, Azerbaycan'ın, "Karabağ'a yönelik yeni bir savaş planlamasından son derece endişeli" olduğunu dile getirdi.

ALİYEV'İ "DİKTATÖR" OLARAK NİTELEDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkan İlham Aliyev'i "diktatör" olarak nitelendiren Schiff, "Bunun Bakü'deki diktatöre iki partili bir temelde Kongre'nin Artsakh halkının haklarını savunacağına dair güçlü bir mesaj olacağını düşünüyorum. Bu ablukaya bir son verilmeli, Azerbaycan tarafından uygulanan bu kışkırtılmamış şiddete bir son verilmelidir. Bu kararın ABD'nin her yerde ve özellikle de Artsakh'ta demokratik halklara olan bağlılığını göstereceğini umuyorum" dedi.

Karabağ'daki durumun "giderek kötüleştiğini" iddia eden Schiff, "Ermenilerin, ABD'deki tüm senatörlere ulaşarak yönetimle birlikte hareket etmelerini sağlamamız gerekiyor. Yönetimin ahlaki açıdan eşdeğer terimlerle konuşmaktan daha fazlasını yapması gerekiyor, burada ahlaki bir eşdeğerlik yok, sadece bir taraf savaşırken ve o da Bakü iken her iki tarafa da şiddet ve provokasyondan kaçınma çağrısı yapmanın hiçbir faydası yok" diye konuştu.