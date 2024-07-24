ABD Kongresi'nde toplandılar: Yüzlerce Yahudi, Netanyahu'yu protesto etti

ABD Kongresi'nde toplanan yüzlerce Yahudi, Kongre'ye hitap etmek üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı protesto düzenledi ve Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 08:56
ABD Kongresi'nde toplandılar: Yüzlerce Yahudi, Netanyahu'yu protesto etti
Abone Ol google-news

ABD Kongre binasında bir araya gelen yüzlerce Yahudi aktivist, Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Yere serdikleri üzerinde "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlarla Gazze'de ateşkes taleplerini ifade eden göstericiler, "Gazze yaşasın", "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in silahlandırılmasının durdurulması isteğini içeren pankartlar da açan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde sloganlar attı ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

24 Temmuz Çarşamba günü Kongre'nin ortak oturumuna hitap edecek Netanyahu aleyhinde Washington'da gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.


ABD Kongre haberleri Binyamin Netanyahu haberleri

İlgili Haberler

Amasya’da TIR kazası: ABD’li ailenin durumu kritik!

Amasya’da TIR kazası: ABD’li ailenin durumu kritik!
Trump'a suikast girişiminin ardından… ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti!

Trump'a suikast girişiminin ardından… ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti!
ABD’de siyah kadın evine çağırdığı polis tarafından öldürüldü

ABD’de siyah kadın evine çağırdığı polis tarafından öldürüldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler