Trump'a suikast girişiminin ardından… ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti!

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti.

AA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 18:26
Trump'a suikast girişiminin ardından… ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti!
Abone Ol google-news

AP, Cheatle'in istifasını, ABD Gizli Servisi personeline gönderdiği e-postaya dayandırarak duyurdu.

Cheatle, gönderdiği e-postada, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım" ifadesini kullandı.

SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Cheatle'in istifası, dün Temsilciler Meclisi’nde katıldığı oturumda, eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili soruları yanıtlamasının ardından geldi.

Trump'a suikast girişimini, "Gizli Servisin çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etmişti.

4 saatten fazla süren oturumda, her iki partiden Kongre üyeleri, Cheatle'i sorgulayarak; suikast girişiminin engellenememesi nedeniyle sert eleştiriler yöneltmiş ve kendisine "derhal istifa etme" çağrısında bulunmuştu.

Yoğun eleştirilerin ardından Cheatle, bugün istifa ettiğini duyurdu. Cheatle, 2022'de ABD Gizli Servis Direktörü olmuştu.


ABD haberleri Trump haberleri suikast haberleri Kimberly Cheatle haberleri

İlgili Haberler

ABD’de siyah kadın evine çağırdığı polis tarafından öldürüldü

ABD’de siyah kadın evine çağırdığı polis tarafından öldürüldü
ABD seçimleri ne zaman yapılacak? ABD Başkan adayları kim?

ABD seçimleri ne zaman yapılacak? ABD Başkan adayları kim?
Pentagon’da kritik toplantı: ABD ve Irak güvenlik işbirliğini görüşüyor

Pentagon’da kritik toplantı: ABD ve Irak güvenlik işbirliğini görüşüyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler