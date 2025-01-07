ABD Konsolosluğu önünde silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde bulunan Honduras Konsolosluğunun dışında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ABD Konsolosluğu önünde silahlı saldırı: 1 ölü
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AA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:29

Meksika Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Atlanta'daki konsolosluk binasının dışında silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, konsoloslukta güvenlik görevlisi olarak çalışan Meksika vatandaşı bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayın ardından bir şüpheli gözaltına alınırken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #ABD #Honduras

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