ABD Konsolosluğu önünde silahlı saldırı: 1 ölü
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde bulunan Honduras Konsolosluğunun dışında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Meksika Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Atlanta'daki konsolosluk binasının dışında silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Açıklamada, konsoloslukta güvenlik görevlisi olarak çalışan Meksika vatandaşı bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Olayın ardından bir şüpheli gözaltına alınırken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni asgari ücret çıkışı
- Bakanlık marka marka ifşa etti: Çikolata, peynir, köfte!
- Bağımsız Milletvekili Salih Uzun'dan açıklama
- 'Abdullah Öcalan evlenmek istiyor'
- 'Erdoğan, Akşener'i istifadan vazgeçirdi'
- MHP'den istifa etti: 'Susturamayacaklar'
- Şüpheli araçtan 'kadın cesedi' çıktı
- Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
- İmralı senaryosu
- İstanbul'da toplu ulaşım zam teklifine ret