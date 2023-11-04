İsrail-Honduras arasında ipler gerildi

Yayınlanma: 04.11.2023 - 15:01

Güncelleme: 04.11.2023 - 15:02

Orta Amerika ülkesi Honduras, İsrail’in Gazze’ye sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırmıştı.

Honduras’ın bu adımına İsrail’den yanıt geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aldığı karar nedeiyle Honduras hükümetinin kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Honduras’ın büyükelçisini geri çağırma kararı, İsrail’in kendini savunma hakkını görmezden gelmesi demektir” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık adına açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat Hamas ile savaşın devam edeceğini kaydederek, “Honduras hükümetinden Hamas’ı kınamalarını, İsrail’i desteklemelerini bekliyoruz” dedi.

Hondurs’ın yanı sıra Kolombiya ve Şili de Tel Aviv Büyükelçiliklerini geri çağırmıştı. Bolivya ise İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.