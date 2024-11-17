Honduras 'Ulusal Acil Durum' ilan etti

Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:13

Güncelleme: 17.11.2024 - 09:13

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, 14 Kasım'dan bu yana ülkenin kuzeyi, batısı ve doğusundaki 5 eyalette etkili olan Sara Tropik Fırtınası sebebiyle 30 günlüğüne Ulusal Acil Durum ilan ettiğini duyurdu.

Castro, Risk Yönetimi ve Ulusal Acil Durumlar Sekreterliğinin (Copeco) raporu doğrultusunda bu kararı aldı.

Yetkililer, Sara Tropik Fırtınası'nın 32 binden fazla kişiyi etkilediğini, 578 kişinin tahliye edildiğini, 86 evin zarar gördüğünü ve bazı otoyollarda sel ve heyelanın yaşandığını bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarına sivil savunma ekiplerinin yanı sıra silahlı kuvvetlerin de destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), 15 Kasım'daki açıklamasında, saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan ve Honduras'ın kuzey kıyılarını vuran Sara Tropikal Fırtınası'nın saatte 17 kilometre hızla batıya doğru ilerlediğini açıklamıştı.