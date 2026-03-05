ABD, Kuveyt Büyükelçiliği’ndeki faaliyetleri askıya aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuveyt’in başkenti Kuveyt City’de bulunan ABD Büyükelçiliği’ndeki tüm operasyonların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Kararın, bölgede artan güvenlik tehdidi ve İran’la tırmanan çatışma ortamı nedeniyle alındığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, ABD personelinin güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanırken şu ana kadar elçilik çalışanları arasında yaralanma bildirilmediği ifade edildi.

ABD yönetimi, Kuveyt’te bulunan vatandaşlarına da çağrıda bulunarak güvenli şekilde mümkünse ülkeyi terk etmelerini, ayrılamayanların ise bulundukları yerde güvenli şekilde kalmalarını istedi.

Kuveyt için seyahat uyarısının ise “Seviyе 3: Seyahati yeniden değerlendirin” seviyesinde tutulduğu bildirildi.

İran’ın ABD üsleri ve müttefiklerine yönelik saldırılarıyla birlikte Orta Doğu genelinde diplomatik misyonlar ve askeri tesisler için güvenlik endişeleri hızla artıyor.