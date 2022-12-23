ABD: 'Kuzey Kore, Rus paralı asker grubu Wagner'e silah sattı'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Wagner, Ukrayna’daki askeri operasyonunu desteklemek üzere dünya çapında silah tedarikçisi arayışında” dedi.

Kirby’nin aktardığına göre Rus ordusu ile de rekabet içerisinde olan Wagner, Ukrayna’da her ay 100 milyon dolardan fazla para harcıyor.

Cleverly yaptığı açıklamada, “Putin'in yardım için yüzünü Kuzey Kore'ye çevirmesi, Rusya'nın çaresizliğinin ve yalnızlığının bir işaretidir” dedi.

Ancak Wagner'in sahibi Yevgeny Prigozhin iddiayı "dedikodu ve spekülasyon" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı da haberleri “asılsız” olarak yorumladı.

Kuzey Koreli bir sözcü, “pozisyonlarının değişmediğini” ve sözü edilen Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah alışverişinin “hiç gerçekleşmediğini” dile getirdi.

Wagner Grubu’nun ilk olarak 2014 yılında Kırım’ın ilhakı sırasında harekte geçtiği düşünülüyor.

Grubun sahibi Prigozhin, Putin’le yakın bağları olan bir oligark.

Rusya’nın Ukrayna savaşında yaşadığı pek çok gerileme ve aksaklık, Wagner’in daha fazla güçlenmesine neden oldu.