Kuzey Kore'den meydan okuma: Yakında füze kapasitemize ikna olacaksınız
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, yakında herkesin Kuzey Kore'nin füze kapasitesine "ikna olacağını" ileri sürdü.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin füze ve uydu teknolojisine ilişkin şüphelerini dile getirenlere yakında "füzelerin güvenilirliğine ikna olacakları güvencesini" verdi.
Kim Yo-jong, "Kukla gangsterler ve onların zavallı uzmanları yıllardır bize kıtalararası balistik füzelerimizin test edilmemiş olmasından, yeniden fırlatma teknolojisinin tanınmamasından nasıl boş yere endişe ettiklerini gösteriyorlar, her zaman bu tür şeylere takılıyorlar, belki de bu onlar için bir rehavet görevi görüyor" dedi.
Kim Yo-jong, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Belli ki yine stratejik silahlarımızın yeteneklerini küçümsemeye çalışacaklar ve yüksek bir açıyla fırlatarak bunları kanıtlamanın imkansız olduğu, normal bir açıyla füze fırlatmak gerektiği gerçeğine bağlı kalacaklar. Dolayısıyla buna bir cevap vermek benim için kolay. O zaman bunu yakında yapmamız ve sizin ikna olmanız yeterli olacak mı?"
Güney Kore yönetimine başkalarının silahlarını "karalamayı" bırakmaları çağrısında bulunan Kim, Güney Kore'ye ait füzelerin "birkaç yüz metre bile uçmadığı için" itibarlarını kurtarmakla meşgul olmalarını tavsiye etti.
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