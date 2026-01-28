ABD’li yargıç, gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuğun sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu

Ekvadorlu sığınmacılar Liam Conejo Ramos ve babası Adrian Conejo Arias, 20 Ocak’ta Minneapolis’te gözaltına alındı. Olay sırasında çekilen ve küçük çocuğun babasının yakalanmasına tanıklık ederken büyük korku yaşadığını gösteren görüntüler, Minnesota genelinde geniş çaplı öfkeye neden oldu.

ABD’li Yargıç Fred Barry, pazartesi günü Texas’ın San Antonio kentinde verdiği kararında, “Bu mahkemeden yeni bir karar çıkana kadar, çocuk ya da babası hakkında herhangi bir nakil veya olası sınır dışı işlemi yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.

Columbia Heights Devlet Okulları’ndan bir yetkili, Ramos’un göçmenlik görevlileri tarafından evde bulunan kişileri dışarı çıkarmak amacıyla kullanıldığını savundu.

Göçmenlik yasalarının uygulanmasından sorumlu kurumun başkanı Marcus Charles ise cuma günü yaptığı açıklamada, “Emrim altındaki görevliler çocuğu ailesiyle yeniden bir araya getirmek için ellerinden geleni yaptı” dedi. Charles, babanın olay sırasında kaçtığını, ailenin ise kapıyı açmayı reddettiğini öne sürdü.

"KONSOLOSLUĞA GİRMEYE ÇALIŞTILAR!"

Öte yandan Ekvador, salı günü ABD göçmenlik görevlilerinin Minneapolis’teki Ekvador Konsolosluğu’na girmeye çalıştığını belirterek olayı sert bir dille kınadı. Ekvador Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Daniel Noboa yönetiminin olayla ilgili olarak Quito’daki ABD Büyükelçiliği’ne resmî protesto mektubu gönderdiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, ICE’ye bağlı bir görevli konsolosluk binasına girmeye çalıştı ancak personel, içeride bulunan Ekvador vatandaşlarını korumak amacıyla buna izin vermedi.

Bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü sınır güvenliğinden sorumlu üst düzey bir yetkiliyi Minneapolis’e gönderdi. Trump yönetimi, göçmen karşıtı operasyonlara yönelik protestolar sırasında bu ay şehirde federal güçlerce vurularak öldürülen ikinci ABD vatandaşının ardından yükselen kamuoyu tepkisini yatıştırmaya çalışıyor.