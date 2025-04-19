ABD mahkemesinden tarihi karar: Google’ın 'veri egemenliği' sona mı eriyor?

Yayınlanma: 19.04.2025 - 11:32

Güncelleme: 19.04.2025 - 11:32

ABD’de, federal mahkemenin Google’ın internet reklamcılığı alanındaki faaliyetlerini yasadışı tekel olarak nitelemesi, dijital dünyanın dengelerini sarsacak bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Mahkeme kararı, yalnızca teknoloji devinin reklam gelirine değil, aynı zamanda kişisel veriler üzerinde kurduğu tartışmalı hakimiyete de doğrudan meydan okuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnès Callamard, mahkemenin kararı için, “İnsan haklarına saygılı bir internet dünyası için önemli bir ilk adım olabilir” dedi. Callamard, Google’ın veriler üzerinden kurduğu kontrol modelinin temel hak ve özgürlüklerle bağdaşmadığını vurguladı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı ikinci antitröst davasında da Google'ın arama motoru piyasasını yasadışı biçimde tekelleştirdiğine hükmedilmesi, teknoloji deviyle ilgili tartışmaları derinleştirdi.

"TEKELCİ HAKİMİYET" VURGUSU

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Google’ın tekelci hakimiyetinin, haklara saygılı bir yaklaşımla kırılması, insan haklarına saygı gösteren bir internet dünyası doğrultusunda önemli bir ilk adım olabilir. Karar, tek bir şirketin hakimiyetini azaltarak ve Google’ın verilerimiz üzerindeki kontrolünü zayıflatarak, insan haklarını korumaya bağlı kalan aktörlerce doldurulması gereken bir alan açıyor. Her şirket, insan haklarına saygı göstermekle yükümlüdür, ancak Google, modelinin, kullanıcı haklarını nasıl koruduğunu kanıtlamakta başarısız oldu."

Uluslararası Af Örgütü internet sitesinde yer alan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"ZAMANI GELDİ..."

Google’ın mevcut modeli, insanların kişisel verilerini toplamaya, incelemeye, başkalarıyla paylaşmaya ve bu verilerden kâr elde etmeye dayanıyor. Bu zehirli ve Meta, TikTok gibi diğer büyük teknoloji şirketleri tarafından da paylaşılan gözetim temelli yaklaşım, özel hayatın gizliliği hakkını zayıflatmakta ve Google’a mutlak bir pazar hakimiyeti vererek, haklarımıza saygı gösteren diğer alternatiflere alan bırakmamaktadır.

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olarak Google, insanların, haklarının korunduğundan emin bir şekilde internette dolaşıp dolaşamayacağı üzerinde muazzam bir güce sahip. Her şirket insan haklarına saygı göstermekle yükümlüdür ancak Google, modelinin, kullanıcı haklarını nasıl koruduğunu yeterince kanıtlamakta başarısız oldu.

Google ve diğer büyük teknoloji şirketlerine kişisel verilerinizi teslim etmek zorunda kalmadan internete bağlanmak çok zor; bu şirketlerin hizmetlerine kaydolmadığınızda ya da kişisel verilerinize bu şekilde müdahale edilmesine ya da bundan para kazanılmasına onay vermediğinizde bile bu geçerli.

Agnès Callamard

Callamard, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Google’ın reklam servislerinin yasadışı bir tekel olduğuna hükmedildiğine göre, artık Google’ın haklara saygılı, yapısal bir bölünmeye doğru ilerlemesinin zamanı geldi.”

NE OLMUŞTU

ABD Adalet Bakanlığı, Google’ı, internet reklamcılığı pazarında hakimiyetini sürdürmek ve rakiplerini saf dışı bırakmak için pazar manipülasyonu yaparak kullanıcılara, haklara saygılı bir alternatif sunulmasına izin vermemekle suçladı.

Google, 2016’da gizlilik politikasında değişiklik yaparak, pazarlama platformları genelinde veri entegrasyonuna izin verdi. Bu değişiklikle, kişilerin internet kullanımının arka planında çıkarılan son derece kişisel bilgilere dayalı olarak reklamların kişiye göre uyarlanması sağlandı.

REKLAM PAZARININ YÜZDE 87'SİNİ KONTROL EDİYOR

ABD Adalet Bakanlığı, Google’ın ABD’nin reklamcılık pazarının yüzde 87’sini kontrol ettiğini savunuyor. Rekabetçi bir pazarda kullanıcılar, muhtemelen gizliliğe yönelik bu tür müdahaleleri reddedecektir, ancak alternatif servis sağlayıcıların olmaması, onlara Google’ın kullanıcı verilerini toplamasını ve bundan para kazanmasını kabul etmekten başka seçenek bırakmıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, yakın zamanda Google’a karşı açtığı bir başka tekelleşme karşıtı davayı da kazandı. Washington DC’de bir hâkim, Google’ın çevrimiçi arama pazarını yasadışı olarak tekelleştirdiğine hükmetti.

Her iki davada da Google’ın bölünmesini gerektiren çözümler de dahil önerilen çözümlerle ilgili karar bekleniyor. AB’de, Google’ın reklam servisleriyle ilgili benzer bir davada kararın açıklanması beklenirken, bir diğer dava da Birleşik Krallık’ta açıldı.