ABD medyası: ‘İsrail kabinesi toplandı, bir sonraki saldırı dalgasına hazırlanılıyor’

ABD merkezli televizyon kanalı CNN’e konuşan İsrailli bir yetkili, "Kabinenin İran’ın füze saldırılarına yanıt vermek üzere acil toplandığını ve İsrail’in bir sonraki saldırı dalgasında daha sert bir karşılık vermeye hazırlandığını" açıkladı.

CNN televizyon kanalına konuşan bir İsrailli yetkilinin aktardığına göre, İsrail kabinesi, İran'ın füze saldırısına verilecek yanıtı görüşmek üzere “acil olarak” toplanıyor. Yetkili, İsrail'in “İran'a yönelik bir sonraki saldırı dalgasında daha da tırmanmasının beklendiğini” belirterek daha güçlü bir karşı saldırının planlandığını belirtti.

İran, bu akşam İsrail'in daha önce İran'a düzenlediği saldırılara misilleme olarak İsrail'e 150'den fazla balistik füze ve 100'den fazla insansız hava aracı fırlattı. Bu saldırı, Tel Aviv ve Kudüs'te hava saldırısı sirenlerinin çalmasına neden oldu. Gelen tehditlerin çoğunun engellendiği, 35 İsrailli’nin yaralandığı bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin, “İsrail'in savunma sistemlerinin aktif olarak tehditleri önlediğini ve devam eden tırmanışa hazırlandığını” doğruladı.

ABD’DEN İSRAİL’E DESTEK İDDİASI

ABD medyasına göre ABD ordusu, İran’ın aksam saatlerinde başlayan İsrail’e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemek amacıyla aktif savunma desteği veriyor.

ABD merkezli CNN’in aktardığına göre, ABD ordusu İran tarafından fırlatılan füze ve İHA’lara müdahale ediyor. ABD’li bir yetkiliye dayandırılan haberde, ABD’nin deniz ve hava unsurlarını kullanarak saldırı anında havada engelleme faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi.

Yetkili ayrıca, ABD’nin geçmişteki İran saldırıları sırasında da İsrail’e bu tür savunma desteği sağladığını ve mevcut müdahalelerin bölgedeki askeri varlıkla koordineli yürütüldüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi daha önce İsrail’e “sarsılmaz destek” verdiğini açıklamış, İran’ın nükleer faaliyetleri ve bölgedeki askeri etkisine karşı ortak duruş vurgusu yapmıştı.



