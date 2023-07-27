ABD-Meksika arasında bariyer krizi: Diplomatik nota verildi

Yayınlanma: 27.07.2023 - 08:00

Güncelleme: 27.07.2023 - 08:00

ABD’nin Texas eyaleti yönetiminin kendi aldığı kararla Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinde inşa etmeye başladığı yüzen bariyer Meksikalı yetkililerin tepkisine neden oldu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, yapılan bariyerin iki ülke arasındaki anlaşmaları açıkça ihlal ettiğini belirterek, Meksika hükümetinin ABD’ye iki diplomatik nota gönderdiğini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde yüzer bariyerlerin inşa edildiği bölgeyi gezen Barcena, konuşmasında nehre yerleştirilen şamandıraların suyun akışını engellediğini ve yönünün değişmesine neden olduğunu gözlemlediğini söyledi. Barcena, ayrıca şimdiye kadar inşa edilen 305 metre uzunluğundaki bariyerin 230 metresinin ise Meksika sınırlarına yapıldığını ifade etti.

Bakan Barcena, ABD Adalet Bakanlığı’nın geçtiğimiz pazartesi günü Texas’a nehirdeki bariyerlerin kaldırılması talebiyle açtığı davayı da takdir ettiğini sözlerine ekledi.

Texas eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott geçtiğimiz haziran ayında yaptığı duyuruda, imzaladığı yeni güvenlik yasası ile Meksika sınırından uyuşturucu ve silah kaçakçıları ile göçmenlerin ülkeye geçişlerine engel olmak amacıyla Rio Grande Nehri üzerinde yüzen bariyer inşa edilmesi, Texas eyaleti güvenlik güçlerinin Meksika sınırında zanlıları arama ve tutuklama yetkilerinin genişletilmesi ve sınır güvenliği amacıyla İHA’ların kullanılması gibi önlemleri yürürlüğe koyduğunu açıklamıştı.

Vali Abbott daha önce defalarca ABD Başkanı Joe Biden’ı sınır güvenliği politikaları sebebiyle eleştirmiş ve Biden’ın sınır krizine sebep olduğunu öne sürerek Texas eyaletinin hattı koruyacağını söylemişti.