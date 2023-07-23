Meksika’da bara molotof kokteylli saldırı: 11 ölü

Meksika'da bir bara düzenlenen molotof kokteylli saldırıda 11 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 09:53
Abone Ol google-news

Meksika’nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin ABD sınırında yer alan San Luis Rio Colorado kasabasında bir bara gece saatlerinde molotof kokteylli saldırı düzenledi. Saldırı sonucu barda yangın çıkarken içeride bulunanlar arasından 11 kişi yanarak öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları kasabadaki ve ABD’deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde ise barın giriş kapsının alevler içinde kaldığı ve çevrede bulunanların panikle kaçıştığı görüldü.

Sonora Eyaleti Başsavcılığının olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen kişinin olaydan kısa süre önce içerideki bazı kadın müşterileri rahatsız ettikten sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi.

Zanlının yüksek alkollü genç bir adam olduğu ifade edilen açıklamada saldırganın yakalanması için güvenlik güçlerinin katılımıyla bir operasyon başlatıldığı aktarıldı.


Meksika AVM su patlaması

İlgili Haberler

Dünyanın en güçlü pasaportu belirlendi

Dünyanın en güçlü pasaportu belirlendi
Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü

Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü

En Çok Okunan Haberler