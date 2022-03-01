ABD: "Montrö’yü nasıl uygulayacağına Türkiye karar verecektir"
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, kriz karşısında Boğazlar'ın nasıl kontrol edileceği sorusuna, "Montrö'nün nasıl uygulayacağına ilişkin kararı Türkiye verecektir" yanıtını verdi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı hakkında ve yaşanan kriz sürecinde boğazların kontrolüne ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Kirby yaptığı açıklamada, kriz karşısında Boğazların nasıl kontrol edileceği sorusuna, Montrö’nün uygulanmasında Türkiye’nin karar sahibi olduğuna dikkat çekti. Kirby, "Montrö’yü nasıl uygulayacağına Türkiye karar verecektir. Bu onların konuşacağı bir meseledir, fakat Rusya’nın hala Karadeniz’e iniş yapan savaş gemilerinin olduğunu biliyoruz. Karadeniz hakkında konuşmak için son bir güncelleme veremeyeceğim fakat açıkça biliyoruz ki Rusya’nın fırsatını bulursa hala geri gelme yeteneği var" dedi.
ABD’nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaları önlemek için her iki ülke arasında bir tür potansiyel seçenekler bulmaya çalıştığını belirten Kirby, Rusya’nın bununla ilgileneceğinden emin olmadığının altını çizdi.
Kirby yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmayacağını kaydederek, "NATO’nun her karışını koruyacağız. Bu hava sahalarını da kapsıyor" ifadelerini kullandı.
"RUSYA KİEV’E YAKLAŞMAYA ÇALIŞIYOR"
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Rus güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaklaşmaya çalıştığını, fakat şu anda Kiev’in dışında olduklarını belirtti. Kirby, "Rus kuvvetlerinin ilerlediğini veya Kiev’e karadan hareket edebilmek için yaklaşmaya çalıştıklarını açıkça görüyoruz. Hala kent merkezinin dışında olduklarını değerlendiriyoruz fakat bildiğimiz şey, açıkça Kiev ile ilgili niyetlerinin olduğu ve başkentte hareket etmeye devam etme isteklerinin olduğudur" ifadelerini kaydetti. Ukraynalıların Kiev çevresinde oldukça etkili bir şekilde direndiklerini aktaran Kirby, "Ukraynalılar Putin’in yapabilecekleri karşısında sert ve kararlı bir direnişle ülkeleri için savaşıyorlar. Rusların daha güneye hareket etmesini zorlaştırdılar" şeklinde konuştu.
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