Financial Times’tan Montrö yorumu: Putin'in öfkesinden çekiniyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Ankara'nın söyleminin değişmesi ve yaşananlar hakkında "savaş" ifadesini kullanması sonrasında dün gece Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Montrö Anlaşması açıklaması uluslararası medyada gündem oldu.
Montrö Anlaşması kapsamında dün gece bazı kararlar alan Ankara yönetiminin açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu…
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sadece Ukrayna ve Rusya değil hiçbir savaş gemisinin Boğazlardan geçmemesini istemesini İngiliz Financial Times gazetesi yorumladı. Gazete, “Türkiye, Rusya ile Ukrayna’da şiddetin artmasıyla birlikte Batı arasında bir denge gösterisi yapıyor” yorumunu yaptı.
1936 Montrö Anlaşması uyarınca, Türk yetkililer daha önce Rusya ve Ukrayna’ya ait savaş gemilerinin geçişinin engelleneceğinin sinyalini vermiş fakat Çavuşoğlu’nun dün yaptığı açıklamalar ise bütün ülkelerin savaş gemilerini kapsadığını vurguluyor.
Financial Times, “Fakat bu tarafsız karar Rusya ile yakın bir enerji, ticaret ve savunma bağı olan Türkiye’nin Vladimir Putin’in öfkesini üzerine çekmek istemediğini arzuladığını gösteriyor” yorumuna yer verdi.
Gazete, Ankara’nın aldığı karar kapsamında bazı Rus savaş gemilerinin kayıtlı bulundukları üsler Rusya’da olduğu için Boğazlardan geçerek Karadeniz’e ulaşabileceğine de dikkat çekti.
İlgili Haberler
- Emekli amirallerin Montrö konusundaki haklılığı bir yıl geçmeden ortaya çıktı
- Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması
- Türkiye’nin Montrö kararına Reuters ve Financial Times’tan çarpıcı yorum
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu’na diplomat ilgisi
- ‘İkinci Soğuk Savaş’ ve ‘İkinci Yeni Dünya Düzeni’nde ‘Gerçek Yeni Türkiye’
- Süper Lig tarihine geçen hafta!
- Nisanur Erbil'den gençlerde en iyi Avrupa derecesi
- Ukrayna: Öldürme gücü en yüksek bomba kullanıldı
- Financial Times’tan Montrö yorumu
- Fitch’ten Türk bankaları açıklaması
- Rus birlikleri Kiev’de lojistik deposunu vurdu: 28 ölü
- Trabzonspor'un bileği bükülmüyor!
- Rigobert Song, Kamerun'un yeni teknik direktörü