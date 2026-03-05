ABD’nin batırdığı İran gemisinin ardından yeni gelişme: İkinci savaş gemisi yolda

ABD’nin Sri Lanka açıklarında bir İran savaş gemisini batırmasının ardından bölgede gerilim tırmanıyor.

İran’a ait ikinci bir savaş gemisinin Sri Lanka karasularına doğru ilerlediği bildirildi.

Sri Lanka Medya Bakanı Nalinda Jayatissa, 100’den fazla mürettebat taşıdığı belirtilen İran savaş gemisinin şu anda Sri Lanka karasularının hemen dışında bulunduğunu açıkladı.

Jayatissa, hükümetin İran gemisinin bulunduğu bölgede olası risklere karşı önlem aldığını belirtti.

Sri Lanka hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, kıyı açıklarında bulunan İran gemisindeki kişilerin güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını duyurmuştu. Yetkililer, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle durumun yakından takip edildiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Çarşamba günü ABD’ye ait bir denizaltı, Sri Lanka açıklarındaki uluslararası sularda İran’a ait bir fırkateyni torpido ile vurmuştu.

Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında, kıyıdan yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta imdat çağrısı yapan bir İran donanma fırkateynine yönelik saldırıda en az 87 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sri Lanka deniz ve hava kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonda 32 denizci sağ olarak kurtarıldı.

Olayın ardından birkaç saat boyunca belirsizliğini koruyan denizaltı veya torpido saldırısı iddiaları, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in açıklamasıyla netlik kazandı.

Hegseth, uluslararası sularda seyreden İran fırkateyninin bir Amerikan denizaltısı tarafından torpido ile vurulduğunu duyurdu.

Saldırıya uğrayan "Dena" isimli fırkateynin, Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde düzenlenen ve 54 ülkenin katıldığı "Uluslararası Filo İncelemesi 2026" etkinliğinden döndüğü belirtildi.

Kurtarma ekipleri bölgede sağ kalanları aramaya devam ederken, fırkateyne ait herhangi bir enkaz izine rastlanmadığı bildirildi.