ABD’nin Hark Adası’na asker çıkarması gündemde: ‘Hark’a hava indirme harekâtı intihar olur’

ABD’nin İran’ın Hark Adası’na kara harekâtı yapma ihtimaline ilişkin Cumhuriyet’e konuşan emekli tuğgeneral Ali Er, “Hava indirme harekâtı, intihar olur. ABD’nin tarihi çöküşünün başlangıcı olabilir” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise, hava hakimiyetinin önemine dikkat çekti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, önceki akşam, ABD’nin İran’daki bir adayı işgal etme operasyonu hazırladığını öne sürmüştü. CNN International’ın haberine göre Trump yönetimi, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını karşılayan ve ülke için ekonomik bir can damarı olan Basra Körfezi'nin kuzeydoğusundaki Hark adasını işgal etmeyi değerlendiriyor. ABD, bunu, Hürmüz’ü yeniden açmak için bir koz olarak kullanmak istiyor.

‘İLK HATA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HEDEFİYDİ’

ABD Deniz Piyadeleri Üniversitesi Deniz Piyadeleri Komuta ve Kurmay Koleji mezunu, emekli tuğgeneral Ali Er, bu ihtimali Cumhuriyet’e değerlendirdi. Sözlerine, ABD’nin İran’da iyi bir noktada olmadığı değerlendirmesiyle başlayan Er, “Pentagon, CIA ve ABD Dışişleri’nin, Başkan Trump'ı bu harekâta yönlendirirken asıl hedefi, İran’da uzun süreli bir istikrarsızlık yaratmaktı. Bunun maksadı da, Rusya-Çin-İran üçgenindeki İran'ın bu denklemden çıkarılması, dış etkisinin kalmamasıydı. Fakat Trump, ilk düğmeyi yanlış ilikledi. Doğrudan rejimin başını öldürdü. İran'ın vazgeçemeyeceği, doktrinel olarak halkı bir araya getirme kapasitesi en yüksek olan dini liderini hedef seçti. ‘Benim hedefim rejim değişimi’ dedi. Bana kalırsa bu, yapılmış olan en büyük stratejik hataydı” diye konuştu.

‘AMERİKA’NIN TARİHİ ÇÖKÜŞÜNÜN MİLADI OLABİLİR’

ABD’nin şimdi de “ikinci stratejik hataya yönelmekte olduğunu” kaydeden Er, “Hark Adası, İran ekonomisinin jeneratörü konumunda. Burası, toplumu bir arada tutan en önemli ağırlık merkezi, buradan ortaya çıkan ekonomik kazanç topluma yansıtılıyor. ABD, Hark’ı bombaladı ama ekonomik değer yaratmaya devam ettiği için, anlaşıldığı kadarıyla ele geçirme planları yapıyor. Fakat bu, ABD’nin ikinci stratejik hatası olur. Oradan bir hava indirme harekâtı yapmaları bence intihar olur. Belki hem helikopter hem uçak gibi kullanılan unsurlarla derinlikten bir operasyon yapabilirler” dedi. Bununla birlikte olası bir harekâtın stratejik hedefini de sorgulayan Er, “Normalde hedef, iradenizi düşmana kabul ettirmektir. Burada bence ettiremez. Çünkü İran için savaş, şu anda, rejimin devam edip etmemesi meselesine döndü. Ayrıca İran’ın elinde her hâlükârda Hürmüz Boğazı var. ABD, Hark’tan sonra Hürmüz Boğazı'na yönelik bir harekât yapar mı? Yapar. Fakat bu en az 2 ay alır. Bu durumda değil Trump, ABD dünya üzerinde ekonomik çöküşe girer. Şu an Trump alelacele bir şeyler yapmak istiyor ama önümüzdeki 1 hafta içerisinde buraya bir amfibi harekât yapıp adalardan birisini, ya Hark’ı ya da Hürmüz’ü İran etkisinden kurtarmaya kalkar ise, başarısızlık şansı çok yüksek. Bu, Amerika'nın tarihi çöküşünün miladı olabilir” ifadelerini kullandı.

‘HAVA HAKİMİYETİNİN SAĞLANMASI LAZIM’

CHP’nin Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşarak, “ABD, diplomasi ile askeri tedbirleri birlikte götürüyor. Karadan bir harekât yapmak çok zor olur. Ama oraya asker gönderilmesi, diplomasi süreciyle birlikte ele alındığında anlaşılabilir. Bu, uygulanan bir yöntemdir. Diplomasi her an çökebilir ve tekrar gerginlik oluşabilir. Bu, aynı zamanda İran’ı caydırmak ve zorlamak için de yapılabilir. Ama nasıl bir harekât yapar, Hürmüz’ü ele geçirmeye mi kalkar, orada egemenliği tartışmalı ufak adaları mı ele geçirir? Bunları bilemiyoruz. Hepsi askeri açıdan zor harekâtlar. Hava hakimiyetinin sağlanması lazım. İran’ın İHA, dron gibi konularda kabiliyeti çok fazla. Bunların göz önünde olması lazım. Yapılmaz mı? Yapılabilir ama yaşanacak kayıpları ABD üzerine alabilir mi? Bu sorunun yanıtlanması lazım” sözlerini sarf etti.