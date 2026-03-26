Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 11'inci gün: İmamoğlu'ndan mahkemede 'Akın Gürlek' göndermesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107 kişinin tutuklu yargılandığı, 402 sanıklı İBB davasının duruşması 11'inci celsesiyle bugün devam ediyor.

İşte dakika dakika Silivri'de yaşanan gelişmeler...

12:00 - DURUŞMAYA İLK ARA

Mehmet Murat Çalık’ın avukatı Fehmi Selami Mahmutoğlu’nun savunmasının ardından duruşmaya ara verildi. Duruşma, öğleden sonra Çalık’ın 2 avukatının daha yapacağı savunmalarla devam edecek.

11.30 | AVUKATLAR: İLK TAHLİYELER HAFTAYA OLABİLİR

Avukatlardan edinilen bilgiye göre, İBB Davası'nda haftaya ilk tahliyeler olabilir.

İBB Davası'nda gelecek hafta yalnızca Pazartesi, savunma kısmı olacak. Salı, Çarşamba ve Perşembe ise şimdiye kadar savunma yapmayanların tahliye talepleri dinlenecek.

Davada Perşembe akşamı, bazı tahliye kararı 'açıklanabilir'.

10:50 | İMAMOĞLU’NDAN ADALET BAKANI GÜRLEK’E: “BU İŞ DERS NOTU SATMAYA BENZEMEZ”

İmamoğlu, daha sonra Çalık’a “Size meclis üyesi veya görev ataması yapmanız için telkinde bulundum mu? Baskı yaptım mı?” diye sorarken Çalık, “Hayır bunları yapmadınız, sadece başkan adaylığı sürecimde bir zorlamanız oldu” diyerek tebessüm etti. İmamoğlu, sonrasında da Çalık’a hiçbir zaman kadro ataması, ihale yönlendirme ya da çıkar ilişkisi için talimat verip vermediğini sorarken Çalık bunlara da “Hayır” diye cevap verdi.

Daha sonra İmamoğlu, sorularını bitirerek soru sorma gerekçelerine ilişkin konuştu. İmamoğlu, mahkeme heyetine yönelik sözlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ''üniversitede ders notlarımı satıyordum'' sözlerine göndermede bulunarak şunları söyledi:

“Bu soruları sorarak sizi aydınlatmanın, sizi bilgilendirmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum çünkü zor bir iş yapıyorsunuz ve biz zor bir süreçten geçiyoruz. Bir siyasi kişilik, bu davaya asrın yolsuzluğu, hele hele adaletin başındaysa diyemez. Bu gerçekten etki altında ders notu satmaya benzemez. Onun için ısrarla söylüyorum ki ısrarla ifade ediyorum ki burada asrın yolsuzluğu değil, arsızın hukuksuzluğuyla mücadele ediyor ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Mehmet Murat Çalık başkanım, Allah seni korusun.”

İmamoğlu’nun ardından tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de Çalık’a eylem 1 ile ilgili soru yöneltti.

Soruların ardından Çalık’ın avukatı Fehmi Selami Mahmutoğlu’nun savunması başladı.

10:40 | ÇALIK'A 'ADEM SOYTEKİN' SORUSU

Dün savunma yapan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çapraz sorgu için tekrar kürsüye geldi.

Hakim, Çalık’a etkin pişmanlıktan faydalanan ancak tahliye edildikten sonra tekrar tutuklanan iş insanı Adem Soytekin’le tanışıklığını sordu.

Çalık: Adem Soytekin’i 2014 yılında belediyede danışman olarak göreve başladığımda tanıdım. Tanımadığım bir insan değil, abisi olarak tanıyorum. Beraber oturup kalkıp maça gitmişliğimiz var. Ancak ‘ona şunu verin, bunu verin’ şeklinde hiçbir profesyonel ilişkim olmamıştır.

İMAMOĞLU: SİZİN İÇİN SORULARI CAZİP HALE GETİRİYORUM

Daha sonra Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık’a soru yöneltmek üzere söz aldı.

İmamoğlu: Kıymetli Mehmet Murat Çalık başkanıma şuradan başlamak istiyorum. 2018'in Aralık ayına kadar Beylikdüzü Belediye Başkanı aday adayıydım. Bir belediye başkanıydım, aday adayıydım. Ama o tarih itibariyle benim için İBB Başkanı adaylığı gibi yeni bir yol çizildi. Seçime 4-4,5 ay kala bu süreç başladı.

Benim adaylığım belli olduktan sonra önemli olan kısım şu: Kendisine Beylikdüzü’ne belediye başkan adayı olmasını teklif ettim. 'Ne dersin?' dedim. Bana ilk cevabı olumsuz oldu. Çok düşünmediğini, doğru olur mu şeklinde yaklaştı. Bu şekilde oldu değil mi?

Çalık: Evet, Sayın Başkan.

İmamoğlu: İkinci olarak, benim adaylığım partimizin tüzüğü gereği genel başkanın tek talebiyle olmaz. Diğer partilerde olduğu gibi bir kişinin imzasıyla süreç işlemez. Parti meclisinin onayı gerekir. Beylikdüzü’nün belirlenmesi adına parti meclisinde ısrarcı oldum. 'Lütfen bunu düşün, hızlıca düşün. Bir iki gün içinde tekrar konuşalım' dedim. Sonrasında kendisini ikna ederek aday olması için onayını aldım. Sadece kendi onayını değil, ilçe örgütüyle de bu konuyu konuştuk. 'Böyle bir düşüncem var, ne dersiniz?' dedim. Büyük oranda kabul gördü.

Çalık, bu şekilde Beylikdüzü Belediye Başkan adayı oldu.

Bunu şunun için anlatıyorum: Biz 2014’te kurulmuş bir örgütüz ve Beylikdüzü’nü ele geçirmişiz. İstanbul’u da ele geçireceğiz ama daha Beylikdüzü’nde adayımız belli değil. Ne menem örgütüz.

Mahkeme başkanı daha sonra İmamoğlu’nun sorularını daha hızlı sormasını rica ederek “Soru sorma hakkını veriyoruz da siz soruya gelemiyorsunuz bir türlü” dedi.

İmamoğlu mahkeme başkanına “Ama sorularımı daha cazip hale getiriyorum. Sizi de mutlu edeceğimi düşünüyorum” diyerek sorularını sürdürdü.

10.25 | MAHKEME BAŞLADI

Tutuklu sanıklar yine alkışlarla salona getirildi ve mahkeme başladı. Duruşma başlangıcında avukat Kazım Yiğit Akalın, mahkeme başkanına “Sizin herhangi bir siyasetçinin, partilinin veya basın mensubunun salona girmemesi yönünde talimatınız var mı?” diye sordu. Mahkeme başkanı ise yalnızca zapt tutulduğunu ancak böyle bir kararları olmadığını söyledi. Akalın bunun üzerine “O zaman Jandarmayı o konuda bilgilendirir misiniz çünkü bir takım yasaklardan bahsediliyor” dedi.

Ardından dün savunma yapan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hakim ve savcının çapraz sorgusu için tekrar kürsüye geldi.

10.10 | SİNEM DEDETAŞ, SİLİVRİ'DE

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İBB Davası'nı izlemek için Silivri'de. Duruşmaya yürüteçle gelen Dedetaş, geçtiğimiz günlerde düşmeye bağlı bir kaza geçirmiş, ayağında iki kırık ve bir çatlak oluşmuştu.

09.30 | BASIN KARTLARI İÇİN YENİ DENETİM

Dünkü duruşmada, bir kişinin sahte olduğu iddia edilen basın kartıyla salona girip çekim yaptığı ortaya çıkmış, söz konusu kişi gözaltına alınarak karakola götürülmüştü.

Olayın ardından Silivri’de yeni önlemler alınırken Jandarma, duruşma salonuna girişte basın mensuplarına turkuaz basın kartı soruyor. Basın kartlarının üzerindeki QR kodu okutularak kartların geçerliliği kontrol ediliyor. Kullanım süresi geçen kart sahipleri salona alınmıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...