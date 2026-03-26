Aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan da var: Ünlü isimler hakkında karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Burak Elmas, eski manken ve sunucu Güzide Duran, model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın da aralarında olduğu 14 kişi dün gece geç saatlerde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ünlü isimler, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na getirilerek burada kan ve saç örnekleri verdi. Adli Tıp Kurumu'nun ardından da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ünlü isimler, sağlık kontrollerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Ünlü isimlerin savcılıktaki ifade işlemleri başladı. İfade işlemleri için 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

8 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanması talep edildi. Ferhat Aydın, Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ev hapsi talep edildi.

Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan, Mustafa Tari hakkında ise tutuklama talep edildi.

Onur Bükçü ise serbest bırakıldı.

KARAR VERİLDİ: 9 ADLİ KONTROL, 4 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Ferhat Aydın ve Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ev hapsi kararı verildi.

Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren ise tutuklandı.

Ayrıca Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında yurtdışı ve ev hapsi şekilde adli kontrol kararı verildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Fikret Orman

Güzide Aksoy (Güzide Duran)

Hakan Sabancı

Kerim Sabancı

Burak Elmas

Sezgin Köysüren

Ferhat Aydın

Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan

Koray Serenli

Onur Bükçü

İsmail Behram Perinçekli

Didem Soydan

Onur Talay

Mustafa Tari

Öte yandan gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında olan oyuncu Hande Erçel ve Kaan Mellart hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.