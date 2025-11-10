ABD’nin ilk transseksüel milletvekilinden 'çocuk istismarı' itirafı

ABD’nin New Hampshire eyaletinden eski milletvekili Stacie-Marie Laughton, çocuk istismarı suçlamalarını kabul etti.

Laughton, ABD tarihinde açık kimliğiyle seçilen ilk transseksüel siyasetçi olarak biliniyordu.

Yerel basın kuruluşu WMUR’un haberine göre, 41 yaşındaki eski politikacı, geçtiğimiz günlerde Boston’daki federal mahkemede suçunu itiraf etti.

Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında, çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri içeren “çocukların cinsel istismarı” yer alıyor.

Savcılık belgelerine göre Laughton, eski sevgilisi Lindsay Groves ile birlikte Massachusetts eyaletinin Tyngsboro kentindeki “Creative Minds” isimli bir kreşte çocukları istismar etmekle suçlandı.

Groves’un, çalıştığı kreşteki 5 yaş altı çocukların çıplak fotoğraflarını çekerek 2022 yılında Laughton’a gönderdiği tespit edildi.

O sırada Laughton, New Hampshire Eyalet Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapıyordu.

BİNLERCE MESAJ VE ŞOK EDİCİ DETAYLAR

Savcılığın 2022 yılında sunduğu iddianameye göre, Laughton ile Groves arasında o dönem binlerce kısa mesaj alışverişi yapıldı.

Soruşturma dosyasında, mesajların bazılarında Laughton’un çocuklarla cinsel ilişki isteğini dile getirdiği öne sürülüyor.

Laughton, 2012’de New Hampshire Temsilciler Meclisi’ne seçildiğinde, ABD tarihinde açık transseksüel kimliğiyle seçilen ilk eyalet milletvekili olmuştu.

Ancak Massachusetts’ten 1992’de seçilen Althea Garrison, seçim sonrası transseksüel kimliğini açıklamasıyla teknik olarak ilk transseksüel seçilmiş siyasetçi olarak kayıtlara geçmişti.

KARİYERİ SKANDALLAR VE HUKUKİ SORUNLARLA GÖLGELENDİ

Laughton’un siyasi kariyeri çok sayıda hukuki sorunla sarsıldı.

2012’de seçilmesinin hemen ardından, geçmişteki kredi kartı dolandırıcılığı suçlamaları nedeniyle göreve başlamayacağını açıklamıştı.

2014’te yeniden aday olmak istese de, New Hampshire Seçim Kurulu, cezai sicili nedeniyle başvurusunu reddetti.

2020’de yeniden seçilen Laughton, Nashua’nın 3. bölgesini temsil etti ancak 2022’de taciz (stalking) suçlamasıyla tutuklanmasının ardından istifa etti.