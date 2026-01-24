ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığı son 8 ayın zirvesinde

ABD ordusunun Orta Doğu'daki yoğun askeri hareketliliği, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper’ın Tel Aviv’e yönelik düzenlediği ikinci ziyaretine denk geliyor.

İsrail Kamu Yayıncısı Kan, savunma kurumlarının ABD’nin bölgede artan askeri varlığını iki olasılık üzerinden analiz ettiğini aktardı:

İran’daki rejimi devirmeyi hedefleyen geniş çaplı bir askeri saldırı için platform oluşturmak, ya da Tahran’ı, eski ABD Başkanı Barack Obama dönemindeki anlaşmadan daha iyi bir anlaşmaya zorlamak için güvenilir bir askeri tehdit ortaya koymak.

Buna rağmen, İsrail’in ABD ordusuyla yürüttüğü sürekli diyaloğa karşın, bir güvenlik kaynağı, Kan'a yaptığı açıklamada, şu ana kadar İran konusunda operasyonel bir koordinasyon bulunmadığını söyledi.

Kaynak ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın nasıl hareket edeceğinin hâlâ belirsiz olduğunu vurguladı.

İRAN NASIL YANIT VERECEK?

Bir İranlı yetkili, bu haberlerle eş zamanlı olarak Reuters’a yaptığı bir açıklamada, İran’ın en üst düzey alarm durumunda olduğunu ve en kötü senaryolara hazırlandığını söyledi.

Yetkili, İran’ı hedef alan herhangi bir hamleye benzeri görülmemiş bir askeri yanıt verileceğini belirterek, Tahran’ın kendisine yönelik her saldırıyı 'topyekûn savaş' olarak değerlendireceğini ifade etti.

FİDAN: 'İSRAİL FIRSAT ARIYOR, ABD DEĞİL'

Yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma günü yaptığı açıklamada İsrail’in İran’a saldırmak için hâlâ bir fırsat kolladığına dair işaretler bulunduğunu söyledi.

Fidan, böyle bir adımın bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırabileceği uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Umarım farklı bir yol bulurlar. Ancak gerçek şu ki İsrail, özellikle İran’a saldırmak için fırsat arıyor ve buna dair işaretler var.

Fidan, ABD'den ziyade, özellikle İsrail'in saldırı hazırlığında olduğunu vurguladı.

ABD DIŞİŞLERİ: KARAR TRUMP'IN

ABD Dışişleri Bakanlığı ise İran’a yönelik olası bir askeri harekât kararının yalnızca Başkan Donald Trump’ın yetkisinde olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mignon Houston, cuma günü yaptığı açıklamada, İran’a yönelik herhangi bir askeri adım konusunda karar alma yetkisinin tamamen başkan Trump'ta olduğunu söyledi. Houston, mevcut ABD stratejisinin İran halkını desteklemeye odaklandığını öne sürdü.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ: ABD SALDIRABİLİR

Al Arabiya'ya konuşan ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise cuma günü yaptığı açıklamada, Trump’ın İran’ın protestocuları idam etmeyi durdurduğu yönündeki iddialara hâlâ şüpheyle yaklaştığını ima etti.

Huckabee, Washington’un protestocuların idam edilmesinin durduğuna dair kanıt aradığını, bu kanıtların bulunmaması halinde ise saldırı düzenlenebileceğini söyledi.