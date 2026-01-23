Son dakika... Aralarında Doğukan Güngör de var: 14 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında geçen haftalarda düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan örnekleri alınan 14 kişinin uyuşturucu testi sonuçlandı.

Aralarında “Kızılcık Şerbeti” dizisi başrol oyuncularından Doğukan Güngör'ün de bulunduğu 14 kişin testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan isimler şöyle:

1.Binnur Buse Alper

2.Merve Eryiğit

3.Veysel Avcı

4.Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)

5.Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)

6.Ece Cerenbeli

7.Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)

8.Saniye Deniz

9.Lerna Elmas

10.Doğukan Güngör

11.Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)

12.Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)

13.Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)

14.Ceyda Ersoy

Testi negatif çıkanlar isimler ise şu şekilde:

1.Özge Bitmez

2.Sevgi Taşdan

3.Gülsüm Bayrak

4.Gizem Özköroğlu

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ardından yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör, şu açıklamayı yapmıştı:

"Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım.Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım."

Ceyda Ersoy ise, "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.