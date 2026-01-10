ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Barrack, Halep'teki son gelişmelerin ele alındığını belirterek, "10 Mart Mutabakatı'na aykırı görünen Halep'teki son gelişmelerin derin bir endişe kaynağı" olduğunu kaydetti. Barrack, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye, düşmanca eylemleri derhal durdurmaya ve Suriye hükümeti ile SDG arasında 10 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde imzalanan anlaşmalar uyarınca diyaloğa dönmeye çağırıyoruz. Şiddet, Esad rejiminin düşüşünden bu yana elde edilen ilerlemeyi tehlikeye atma riski taşıyor ve hiçbir tarafın çıkarına olmayan dış müdahaleye yol açıyor" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bugün Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün, Başkan Donald J. Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio adına, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ekibinin üyeleriyle bir araya gelerek Halep'teki son gelişmeleri ve Suriye'nin tarihi geçiş sürecinde izlenecek yolu ele aldık. Başkan Trump, bu anı yeni bir Suriye için çok önemli bir fırsat olarak görüyor, Arap, Kürt, Dürzi, Hristiyan, Alevi, Türkmen, Asuriler ve diğerleri dahil tüm toplulukların saygı ve haysiyetle muamele gördüğü ve yönetim ve güvenlik kurumlarına anlamlı bir şekilde katıldıkları birleşik bir ülke. Bu fırsatın farkında olarak, Suriye'ye ilerleme şansı vermek için yaptırımları kaldırmayı kabul etti.

ABD hükümeti, Suriye'nin tarihi geçiş sürecini memnuniyetle karşılamakta ve Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki Suriye hükümetine, ülkeyi istikrara kavuşturmak, ulusal kurumları yeniden inşa etmek ve tüm Suriyelilerin barış, güvenlik ve refah arzularını gerçekleştirmek için verdiği çabalara destek vermektedir.

"SDG İLE ORTAKLIĞIMIZ VAR"

ABD IŞİD'i yenmek ve Suriye'de istikrarı teşvik etmek için uzun süredir çaba gösteriyor. Bu çabalar arasında, terörle mücadelede kalıcı kazanımlar elde edilmesinde önemli rol oynayan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ortaklığımız ve Doğal Kararlılık Harekatı da bulunmaktadır. Bu bağlamda, Suriye hükümeti, Kürtlerin haklarını koruyan ve Suriye'nin birliğini ve egemenliğini güçlendiren bir şekilde SDG güçlerini ulusal kurumlara dahil etmek için bir çerçeve sağlayan, SDG ile Mart 2025'te imzalanan entegrasyon anlaşmasına bağlılığını yeniden teyit etmiştir.

Bu anlaşmanın şartlarına aykırı görünen Halep'teki son gelişmeler derin endişe bir kaynağıdır. Tüm tarafları azami itidal göstermeye, düşmanca eylemleri derhal durdurmaya ve Suriye hükümeti ile SDG arasında 10 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde imzalanan anlaşmalar uyarınca diyaloğa dönmeye çağırıyoruz. Şiddet, Esad rejiminin düşüşünden bu yana elde edilen ilerlemeyi tehlikeye atma riski taşıyor ve hiçbir tarafın çıkarına olmayan dış müdahaleye yol açıyor.

"RUBİO'NUN EKİBİ, SURİYE HÜKÜMETİ İLE SDG ARASINDA YAPICI BİR İŞ BİRLİĞİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA HAZIR"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ekibi, Suriye hükümeti ile SDG arasında yapıcı bir iş birliğini kolaylaştırmaya hazırdır. Bu iş birliği, Suriye'nin birliğini saygı duyan, tek egemen devlet ilkesini savunan ve tek bir meşru ulusal ordu hedefini destekleyen kapsayıcı ve sorumlu bir entegrasyon sürecini ilerletmeyi hedefliyor. Hedef egemen, birleşik, kendi içinde ve komşularıyla barış içinde, tüm halkına eşitlik, adalet ve fırsatlar sunan bir Suriye olmaya devam ediyor. Suriye'nin komşularına ve uluslararası topluma bu vizyonu desteklemeye ve bunun gerçekleşmesi için gerekli iş birliği ve yardımı sağlama çağrısında bulunuyoruz."