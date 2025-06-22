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ABD, nükleer tesisleri hedef almıştı: İran'dan 'sızıntı' açıklaması!

ABD, nükleer tesisleri hedef almıştı: İran'dan 'sızıntı' açıklaması!

22.06.2025 09:33:00
Güncellenme:
DHA
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ABD, nükleer tesisleri hedef almıştı: İran'dan 'sızıntı' açıklaması!

İran, ABD'nin saldırısına uğrayan nükleer tesislerde yapılan incelemelerde sızıntı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Ulusal Nükleer Güvenlik Sistemi Merkezi, ABD'nin İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise saldırısının ardından açıklamada bulundu.

İncelemeler sonunda tesislerde radyoaktif sızıntının olmadığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, “Alınan önlemler ve önceki planlama ile radyoaktif madde tespit sistemleri tarafından kaydedilen bilgiler dikkate alındığında, herhangi bir kirlenme belirtisi kaydedilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu tesislerin çevresinde yaşayan sakinler için herhangi bir tehlike bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.


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