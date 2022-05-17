ABD ordusu hipersonik silah testi gerçekleştirdi

17 Mayıs 2022 Salı, 13:55

ABD Hava Kuvvetleri, bir Boeing B-52H Stratofortress ses altı stratejik bombardıman uçağı, saatte 25 bin kilometrenin üzerinde bir hıza ulaşmak üzere tasarlanmış "AGM-183A Havadan Fırlatmalı Hızlı Müdahale Silahını (ARRW) başarıyla serbest bıraktı" açıklaması yaptı.

Hava kuvvetleri, “Uçaktan ayrıldıktan sonra, ARRW'nin güçlendiricisi ateşlendi ve beklenen süre boyunca yandı, ses hızından beş kat daha fazla hipersonik hızlara ulaştı” dedi.

Geçtiğimiz ay ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya karşı "birkaç kez" hipersonik silahlar kullandığını, ancak bunların "önemli bir oyun değiştirici" olmadıklarını söylemişti.