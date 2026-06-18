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ABD ordusu: İran'a yönelik deniz ablukası kaldırıldı

ABD ordusu: İran'a yönelik deniz ablukası kaldırıldı

18.06.2026 20:44:00
Güncellenme:
AA
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ABD ordusu: İran'a yönelik deniz ablukası kaldırıldı

CENTCOM, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının bugün itibarıyla kaldırıldığını ancak mutabakatın hükümlerine uyulduğundan emin olmak için bölgede kalmaya devam edeceklerini açıkladı.
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının bugün itibarıyla kaldırıldığını ancak mutabakatın hükümlerine uyulduğundan emin olmak için bölgede kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

CENTCOM, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

ABLUKA KALDIRILDI

ABD ordusu, açıklamada, "Bugün, ABD kuvvetleri Başkan'ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiğine uygulanan ablukayı kaldırdı" ifadesine yer verdi.

Açıklamada ayrıca Amerikan ordu unsurlarının İran'ın mutabakat hükümlerini tam olarak yerine getirdiğinden emin olmak için bölgede bir süre daha kalacağı kaydedildi.

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