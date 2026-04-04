ABD ordusunda kriz: Terfiler durduruldu, komutanlar tasfiye edildi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, İran ile süren gerilim sürecinde ordunun üst kademesinde kapsamlı bir değişime gittiği öne sürüldü.

ABD basınına yansıyan bilgilere göre, farklı kuvvetlerden çok sayıda üst düzey asker görevden alındı, emekliliğe zorlandı ya da terfileri engellendi.

NBC News’e konuşan dokuz ABD’li yetkili, bazı subayların ırkı, cinsiyeti ya da eski Başkan Joe Biden dönemindeki politikalarla ilişkilendirilmeleri nedeniyle hedef alınmış olabileceğini belirtti.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI

Son olarak ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Randy A. George’un görevden alınarak emekliliğe sevk edildiği bildirildi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı açıklamada George’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

2023 yılında göreve başlayan George’un normal şartlarda 2027’ye kadar görev yapması bekleniyordu.

Daha önce Irak ve Afganistan başta olmak üzere birçok operasyonda görev alan George’un yerine Kara Kuvvetleri Komutan Vekili olarak Christopher LaNeve getirildi.

ABD basını, General David Hodne ve General William Green Jr.’ın da görevden alındığını aktardı.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR LİSTESİ GENİŞ

Görevden alınan isimler arasında ABD ordusunun en üst düzey yöneticileri de bulunuyor. ABD Deniz Kuvvetleri’nin ilk kadın komutanı Amiral Lisa Franchetti, Genelkurmay Başkanı General Charles Q. Brown Jr. ve Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Jeffrey Kruse görevden alınan isimler arasında yer aldı.

Ayrıca NATO Askeri Komitesi’ndeki ABD temsilcisi Shoshana Chatfield, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü Timothy Haugh, Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı James Slife ve Savunma Bakanı’nın kıdemli askeri danışmanı Jennifer Short da görevlerinden alındı.

Deniz Yedek Kuvvetleri Komutanı Nancy Lacore, Donanma Özel Harp Komutanı Jamie Sands ve Deniz Harp Okulu Komutanı Yvette Davids’in de görevden alındığı bildirildi. Kara ve Hava Kuvvetleri’nin baş hukuk müşavirlerinin de görevden alındığı aktarıldı.

ABD Güney Komutanlığı Komutanı Alvin Holsey’nin ise görev süresi dolmadan emekli edildiği ifade edildi.

“TÜM KUVVETLER ETKİLENDİ” İDDİASI

NBC News’e konuşan bir yetkili, “Hegseth’in bu düzeyde müdahalesinden etkilenmeyen tek bir kuvvet yok” dedi.

Emekli bir üst düzey asker ise gerekçesiz müdahalelerin ordu içinde güveni zedeleyebileceğini belirterek, bu durumun askeri kariyerlerin siyasi gerekçelerle sonlandırılabileceği yönünde endişe yarattığını söyledi.

NBC News, çok sayıda siyah ve kadın subayın terfilerinin engellendiğini ya da geciktirildiğini öne sürdü. Yetkililer, bazı subayların çeşitlilik ve kapsayıcılık programlarıyla ilişkileri, Covid-19 politikalarına destekleri ya da Joe Biden dönemine yakınlıkları nedeniyle incelemeye alındığını ifade etti.

Emekli bir üst düzey asker, siyasi müdahalenin terfi sistemine olan güveni zedeleyebileceği uyarısında bulunarak, “Açıklamasız müdahaleler subaylar üzerinde baskı yaratır” değerlendirmesinde bulundu.