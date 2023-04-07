ABD Pasifik Filosu: Çin nükleer tehdidi ile karşı karşıyayız

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 13:41

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 13:51

ABD Pasifik Filosu Komutanı Tuğamiral Jeff Jablon, Asya-Pasifik'teki gelişmelere ilişkin konuştu.

Jeff Jablon, ABD'nin "daha önce hiç karşılaşmadığı iki nükleer eş düşmanla karşı karşıya" olduğunu söyledi.

CNN'in aktardığına göre Jablon, "Sovyetler Birliği, nükleer kapasite açısından bizim eş düşmanımızdı. Şimdi ise nükleer kabiliyetlerini genişleten ve modernize eden Çin ile karşı karşıyayız" dedi.

ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne değinen Jablon, "Ulusal Güvenlik Stratejisi, Çin'in bizim için en önemli tehdit olduğunu ve Rusya'nın da ülkemiz için akut bir tehdit olduğunu belirtmektedir" ifadelerini kullandı.

Jablon, "Denizaltı gücümüzün çoğunluğu şu anda Pasifik'te bulunuyor. Bu noktada, operasyonel denizaltılarımızın yaklaşık %60'ı bu zorluklar nedeniyle Pasifik'te bulunuyor" diye konuştu.

"SOĞUK SAVAŞ'TA 'SESSİZ SERVİS' OLARAK BİLİNİRDİK"

ABD denizaltı gücünün "caydırıcı bir etki yarattığı için hem kamuoyu hem de düşmanlar tarafından giderek daha fazla bilinir hale geldiğini" savunan Jablon, "Soğuk Savaş sırasında sessiz servis olarak bilinirdik, nerede faaliyet gösterdiğimizi kimseye bildirmezdik" dedi.

Jablon, "Bugünün denizaltı kuvvetlerinde, ABD'nin diğer servisleriyle ve müttefiklerimizle kapsamlı bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla düşman, dünyanın herhangi bir yerindeki uluslararası sularda faaliyet gösterebileceğimizi biliyor" diye ekledi.

Jablon, ABD Pasifik Filosu'nda yer alan 49 saldırı denizaltısından 25'inin Pasifik'te konuşlu olduğunu, ancak bu denizaltılardan bazılarının bakım ya da başka nedenlerle kullanılamadığını aktardı.

MACRON ÇİN'İ ZİYARET ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 Nisan 2023'te Çin'i ziyaret ederek Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Çiang ile bir araya geldi.

Macron, Çin temasları kapsamında Ukrayna ve küresel gelişmelerde ortak bir çözüm paylaşılması ve ortak bir yol inşa edilmesi kabiliyetinin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Yarın Çin ziyaretini sonlandırması beklenen Macron, Fransa'nın Çin ile bağlarını geliştirmekten yana olduğunu belirterek "Çin ile bağlarımızı koparmamalı, kendimizi Çin'den uzaklaştırmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Macron'un Çin ziyareti ve yaptığı açıklamaların ardından ABD Pasifik Filosu Komutanı Tuğamiral Jeff Jablon'un Çin için ''düşman'' ifadesini kullanması ise uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.