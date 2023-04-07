ABD'de havalimanı çalışanı hem dövüldü hem kovuldu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 12:41

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 12:45

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Jersey eyaletinde bulunan Newark Havalimanı'nda kaydedilen görüntüler dikkat çekti.

Check-in işlemlerinin yapıldığı alanda United Airlines çalışanı ile bir yolcu arasında tartışma yaşandı.

OdaTV'de yer alan habere göre, kısa sürede kavgaya dönen tartışmada havalimanı çalışanı yolcuya tokat attı. Bunun üzerine yolcu karşılık verdi ve tek yumrukta çalışanı yere serdi.

Kavganın neden başladığı bilinmezken yayınlanan görüntülerde çalışanın ilk tokatı attığı görülüyor. Görüntülerde havalimanı çalışanının yumruğun etkisiyle check-in masasının arkasına düştüğü görüldü. Diğer havayolu çalışanlarının araya girmesiyle birlikte kavga sonlandı.

Kaşı patlayan havaalanı çalışanı tedavi edilmek üzere hastaneye götürülürken, yolcu basit saldırı suçundan gözaltına alındı. Havalimanı çalışanının ise işine son verildiği belirtildi.