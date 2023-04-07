Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: ABD ve AB, Ukrayna'daki çatışmaya dahil olmamalı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:24

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 10:24

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD ve Avrupa Birliği'ni Ukrayna-Rusya savaşında barışçıl bir çözüm bulma konusundaki "isteksizlikleri" nedeniyle eleştirdi.

Lula da Silva, "Gelişmiş ülkelerin, özellikle de Avrupa Birliği ve ABD'nin, müzakereler için gerekli zamanı ayırmadan bu kadar hızlı bir şekilde çatışmaya katılmamaları gerektiğine inanıyoruz. Barış müzakereleri yürütmek çok zordur" dedi.

Lula da Silva, "tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü" desteklediğini ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini desteklemediğini vurguladı.

İki ülke arasında barış görüşmelerini başlatmanın "cesaret isteyeceğini" belirten Lula da Silva, "Dışarıdan birilerinin yardımına ihtiyaç var. Eminim ki hem Ukrayna hem de Rusya dışarıdan birinden müzakere daveti bekliyordur" diye konuştu.