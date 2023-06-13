ABD polisi Trump'ın mahkemesine hazır

Yayınlanma: 13.06.2023 - 16:27

Güncelleme: 13.06.2023 - 16:27

Eski ABD Başkanı Trump, Miami adliyesinde mahkemeye çıkarılacak. Mahkeme yetkilileri, protesto gösterilerini güvenli bir şekilde yöneteceklerine dair güvence vermek için adliye etrafında barikatlar ve polis şeritleri yerleştirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Miami Polis Şefi Manuel Morales, Trump'ın mahkemeye çıkmasını "son derece ciddiye aldıklarını" ve 50 bin kişilik bir kalabalığı idare edebileceklerini belirtti.

Morales, "Hiç şüpheniz olmasın, bu olayı son derece ciddiye alıyoruz. Olayların, istemediğimiz şekilde olumsuz hale bürünme potansiyel var ama bu Miami'nin tarzı değil. 5 bin ila 50 bin arasında bir kalabalığın üstesinden gelmek için yeterli kaynak getiriyoruz. Herhangi bir sorun beklemiyoruz. Biz, olabilecek her şeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Trump'ın gözaltına alınması ve hakim karşısına çıkarılması sırasında polisin kalabalığın ve olası protestoların üstesinden gelebileceğine güvendiğini ifade etti.

Trump, hakkındaki “gizli belgeler” soruşturması kapsamındaki mahkeme bugün TSİ:22.00’de başlayacak.

