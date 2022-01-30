ABD, Rusya-Ukrayna geriliminde baskıyı artırma peşinde

30 Ocak 2022 Pazar, 04:00

Batı cephesi ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden tırmanan gerilimde ABD Başkanı Joe Biden’dan Doğu Avrupa’ya asker hamlesi geldi. Pittsburgh kentine yaptığı ziyaretin ardından başkente dönüşte basın mensuplarına konuşan Biden, Doğu Avrupa’ya NATO üyelerinin savunmasını güçlendirmek için “yakın gelecekte” asker gönderileceğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, geçen pazartesi yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü’nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini duyurmuştu. Doğu Avrupa’ya gönderilecek asker sayısının “çok fazla olmayacağını” belirten Biden, daha önce Ukrayna’ya ABD askeri gönderilmeyeceğini kaydetmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ise ortak basın toplantısı düzenledi. Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Ukrayna’ya karşı harekete geçmek için askeri kabiliyete sahip olduğunu, ABD’nin ilave silah sağlamak dahil olmak üzere Ukrayna’nın kendisini savunmasına destek verme konusunda kararlı olduğunu” söyledi. Austin, Rusya ile çatışmanın kaçınılmaz bir şey olmadığını, diyalog ve diplomasi için hâlâ alan olduğunu da belirtti. Savunma Bakanı Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley, “Birliklerin hareket ettirilmesinin gerilimi artırabileceğini dikkate aldıklarını” belirtirken ABD’nin müttefikleri ile dayanışmasına işaret etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ittifakın caydırıcılığı artırmak için Doğu Avrupa’daki askeri gücünü büyütme kararı verdiğini açıklamıştı. Karara gerekçe olarak Rusya’nın Ukrayna sınırında asker yığmasını gösteren Stoltenberg, “Binlerce askere ‘hazır ol’ emrini verdiklerini” belirtirken “NATO müttefiklerinin daha fazla gemi ve savaş jeti yollayacağını” söylemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ise önceki gün yaptığı açıklamada, sınırda Rus asker sayısının arttığını, fakat durumun geçen yıla oranla daha gergin olmadığını söylemişti. Farklı olanın bu yıl dünyada bu konuda yanlış bir bilgilendirme kampanyası başlatılması olduğunu söyleyen Zelensky, “Yabancı gazeteciler gelsinler, Ukrayna’yı görsünler. Burada sokaklarda tanklar mı geziyor, görsünler. Bizim böyle bir paniğe ihtiyacımız yok” demişti. ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde konuyu gündeme getirdiğini kaydetmiş, Beyaz Saray açıklamasında ise Biden’ın Rusya’nın gelecek ay Ukrayna’yı işgal edebileceğini söylediği aktarılmıştı. Reuters’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde ise “Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın noktalara kan bankası ve diğer tıbbi sistem ve gereçlerin gönderdiği” iddia edildi.

BİDEN ZİYARET EDECEKTİ



ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde Başkan Joe Biden’ın “altyapı” temalı ziyareti öncesinde bir köprü çöktü.

Yetkililer, 10 kişinin hafif yaralandığını söyledi. Biden’ın köprünün bulunduğu alanı ziyaret ettiği ve yerel yetkililerden bilgi aldığı da belirtildi.

AVRUPA BİRLİĞİ-RUSYA MİSİLLEMEDE



Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna’yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini altı ay daha uzatmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkeye girişi yasaklanan AB temsilcilerinin listesinin genişletildiğini duyurdu. Bakanlık, Avrupalı özel askeri şirketlerin liderlerinin, AB üyesi ülkelerden milletvekillerinin ve “Rusya karşıtı politikaları teşvik etmekten şahsen sorumlu” yetkililerin listeye alındığını belirtti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den ise misilleme açıklaması geldi. Borrell, “Bu kararın uygun karşılığı olacaktır. Rusya, bu kararla birlikte gerginliğin azaltılmasına katkı sağlamak yerine Avrupa’da gerilim iklimini körüklemektedir” dedi.