Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yabancı ülkeleri panik havası yaratmamaya çağırdı

29 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

Rusya ile ABD arasındaki Ukrayna gerilimi sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Yabancı ülkelere panik havası yaratılmaması” çağrısı yaptı. Zelenskiy dün düzenlediği basın toplantısında, “Sınırda Rus asker sayısının arttığını, fakat bunun geçen yıl da böyle olduğunu, geçen yıla oranla durumun daha gergin olmadığını” söyledi. Geçen yıldan farklı olanın ise bu konuda yanlış bir bilgilendirme kampanyası başlatılması olduğunu söyleyen Zelensky, “Yabancı gazeteciler gelsinler, Ukrayna’yı görsünler. Burada sokaklarda tanklar mı geziyor, görsünler. Eğer Ukrayna’da değilseniz, böyle bir izlenim yaratılıyor. Bizim böyle bir paniğe ihtiyacımız yok” dedi. Zelenskiy, önceki akşam ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinde de aynı konuyu ele aldığını dile getirdi.

Amerikan CNN televizyonu, görüşme sırasında Zelenskiy’nin Biden’la tartıştığını ve Rusya’nın saldıracağı iddialarını reddettiğini öne sürdü. Bu iddialar, hem ABD hem de Ukrayna makamları tarafından yalanlandı. Ukraynalı yetkililer, ABD’den farklı olarak sınırdaki Rus ordusunun ülkenin tamamını istila edecek güçte olmadığını, Rusya’nın yakın bir gelecekte doğrudan saldırıya geçme ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise “Rusya’ya kalsa, hiçkimse ile savaşmaya niyetli değiliz. Savaşmak istemiyoruz. Fakat çıkarlarımızın görmezden gelinmesine de razı değiliz” dedi. Lavrov, ABD’nin Rus güvenlik garantileri konusundaki yanıtının NATO’nun yanıtından daha uygun olduğunu, Rusya’nın bu konuda önümüzdeki günlerde gerekli karşılığı vereceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı telefon görüşmesinin ardından Kremlin’den yapılan açıklamada da “Moskova’nın, Almanya, Fransa ve Ukrayna’yla birlikte yer aldığı Normandiya Dörtlüsü çerçevesinde Paris ile müzakerelere devam etme niyetinde olduğu” dile getirildi. Açıklamada ayrıca, Putin’in Macron’a, “Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki talepleriyle ilgili ABD’ye ilettiği notaya ilişkin geçen çarşamba almış oldukları yanıtı dikkatle incelediklerini, atacakları adımın bundan sonra kesinleşeceğini” söylediği aktarıldı.

UKRAYNA: ALMANYA TEKRAR İKİYE BÖLÜNÜR

Öte yandan Almanya’nın krizde Ukrayna’ya silah tedarikine karşı çıkması ise Kiev’in sert tepkisine neden oldu. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey Reznikov, “Almanya’nın Rus saldırganlığı konusunda tutumunu değiştirmemesi halinde, yeniden eski Doğu Almanya Cumhuriyeti’nin kurulması durumuyla karşılaşabileceğini” söyledi. Almanya’nın Ukraynalı yaralı askerler konusunda gösterdiği destek için minnettar olduklarını belirten Reznikov, diğer taraftan “Almanya’nın Ukrayna’ya silah sevkıyatı ve güvenlikle ilgili diğer konularda, Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye düşürecek ve Rus saldırganlığını cesaretlendirecek politikalar izlediğini” dile getirdi. Ukraynalı bakan, “Bu gidişle Almanya’nın doğusunda tekrar 1949-1990 tarihleri arasındaki Sovyet destekli Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin kurulması ihtimalinin bir abartı değil Rus saldırganlığının bundan sonra gelecek normal bir aşaması olduğunu” söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da önceki gün “Berlin’in güvenlik ve Rusya’yla ilişkiler konusunda uyguladığı politikayı hiçbir zaman unutmayacağını” söyleyerek Almanya’ya sert eleştiri getirmişti.

Bu arada Litvanya Dışişleri Bakanlığı Rus-Belarus tatbikatının yapılacağı bölgenin sınıra yakın olması nedeniyle, Belarus’tan Litvanya’ya saldırı olabileceğini öne sürdü. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise “Ancak ya kendilerinin ya da Rusya’nın saldırıya uğraması durumunda savaşa girebileceklerini” söyledi.