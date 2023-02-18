ABD, Rusya'yı insanlık suçu işlemekle suçladı

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 16:57

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 16:57

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "ABD, Rusya'nın (Ukrayna’da) insanlığa karşı suç işlediğini resmen belirledi" dedi.

Washington’ın Rusya’nın söz konusu insanlık suçlarıyla ilgili soruşturmasında Ukrayna'ya yardım edeceğini dile getiren Harris, "faillerden" ve bu suçların emrini veren "ilgililerden" hesap sorulacağını vurguladı.

Harris, "Hepimiz burada hemfikir olmalıyız, bilinen ve bilinmeyen tüm hayatını kaybedenler için adalet yerini bulmalıdır" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki sivil nüfusa yönelik yaygın suçlardan sorumlu olduğunu vurgulayan Harris, bu suçları cinayet, tecavüz, işkence ve zorla sınır dışı etme olarak sıraladı.

Harris, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin gerektiği sürece devam edeceğine de işaret etti.

ÇİN-RUSYA İLİŞKİLERİ

Çin'in Rusya ile ilişkilerine değinen Harris, Moskova’nın Rusya-Ukrayna savaşının ardından Pekin ile ilişkilerini derinleştirmesinden endişe duyduklarını söyledi.

Çin'e, Rusya'yı silah sevkiyatıyla desteklememesi çağrısında bulunan Harris, Pekin’in bu yöndeki herhangi bir adımının uluslararası hukuka dayalı düzeni daha da baltalayacağını vurguladı.