Estonya Savunma Bakanı Pevkur, ABD'li mevkidaşı Austin'i eşinden daha sık gördüğünü söyledi

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i eşinden daha sık gördüğünü söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 10:26
Estonya Savunma Bakanı Pevkur, ABD'li mevkidaşı Austin'i eşinden daha sık gördüğünü söyledi
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ABD Savunma Lloyd Austin, Ukrayna'ya askeri destek ve Washington ile Tallinn arasındaki savunma işbirliğini görüşmek üzere 16 Şubat'ta Estonya'yı ziyaret etti.

Lloyd Austin, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Austin, mevkidaşı Hanno Pevkur ile görüştükten sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Pevkur, Austin'i eşinden daha sık gördüğünü söyledi.

Pevkur, gülümseyerek "Görünüşe göre sizi eşimden daha sık görüyorum, ama umarım bu durumu anlayacaktır" şeklinde konuştu.


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