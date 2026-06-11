ABD saldıracağını duyurmuştu… Tahran ve Hürmüz yakınlarında patlama sesleri!

ABD'nin İran'a yönelik saldırı açıklamalarının ardından bölgede tansiyon yükseldi. İran basınında yer alan haberlere göre, başkent Tahran'ın yanı sıra Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bazı kentlerde patlama sesleri duyuldu.

HAVA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Fars eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Haberde, bölgede yaşayan vatandaşların patlamaya benzer sesler duyduğu ancak bu seslerin hava savunma sistemlerinin faaliyetlerinden kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.

İran devlet televizyonu da Kiş Adası sakinlerinin uzak mesafelerden kaynağı henüz belirlenemeyen sesler duyduğunu aktardı.

Bazı İran kaynakları, Hürmüz Boğazı yakınındaki Sirik ve Minab kentlerinden de patlama sesleri geldiğini bildirdi.

ABD BU GECE SALDIRACAĞINI DUYURMUŞTU

Gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleneceğini açıklamasının ardından yaşandı. Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de İran'daki başlıca tesislerin hedef alınacağını belirterek, "İran'da başlıca tesisleri bombalayacağız. Bu gece İran'a yönelik saldırılar güçlü olacak. Eğer bu saldırılar yarın olursa yine net ve şiddetli olacak" açıklamasında bulunmuştu.