ABD Savaş Bakanı Hegseth 'no quarter' dedi: İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den tepki geldi!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in İran’a yönelik askeri operasyonlara ilişkin kullandığı "merhamet yok, esir yok" (no quarter) ifadesine tepki gösterdi.

Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Savunma Bakanı "no quarter" ilan ettiğinde güç göstermiş olmaz. Bu, ahlaki iflası ve silahlı çatışma hukukuna dair bilgisizliği gösterir" dedi.

Hegseth’e uluslararası hukuk kurallarını hatırlatan Erakçi, "Kendisine eğer Netanyahu’ya bir savaş suçlusu olarak katılmayı hedeflemiyorsa, Lahey Sözleşmesi ile Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Statüsü’nü gözden geçirmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HEGSETH’İN "NO QUARTER" AÇIKLAMASI TARTIŞMA KONUSU OLDU

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, geçtiğimiz günlerde Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında, İran’a yönelik operasyonlara ilişkin açıklamada bulunarak, "Baskıyı sürdüreceğiz, ilerlemeye devam edeceğiz. Düşmanlarımız için merhamet yok, esir yok (no quarter)" ifadelerini kullanmıştı.

Askeri terminolojide "no quarter" olarak bilinen bu ifade, teslim olan askerlerin esir alınmayacağı anlamına geldiği için uluslararası hukuk çevrelerinde eleştirilerin odağı olmuş, bazı hukukçular ve siyasetçiler de Hegseth’in sözlerinin savaş hukuku açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekmişti.

ULUSLARARASI HUKUKTA YASAK

Uluslararası insancıl hukuka göre teslim olan askerlerin öldürülmesi yasaklanırken, 1907 tarihli Lahey Sözleşmesi’nde de "no quarter" ilan edilmesi açıkça yasaklanan fiiller arasında yer alıyor. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Roma Statüsü’nde de teslim olan ya da savaş dışı kalan kişilerin öldürülmesi savaş suçu kapsamında değerlendiriliyor.

TRUMP’IN ÇAĞRISI HATIRLATILDI

Öte yandan Hegseth’in sözleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran ordusu ve polis güçlerine silah bırakmaları çağrısında bulunarak "Silahlarınızı bırakın ve tam dokunulmazlık alın" ifadelerini kullandığı açıklamayla çeliştiği yönünde değerlendirmelere de yol açmıştı.