ABD savaş uçağı 'dost ateşiyle' düşürüldü

Yayınlanma: 22.12.2024 - 10:16

Güncelleme: 22.12.2024 - 10:16

ABD Donanmasına ait bir savaş uçağı, Kızıldeniz üzerinde “dost ateşi” sonucu düşürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamaya göre, olay, Husilere ait hedeflere yönelik hava saldırıları sırasında meydana geldi.

Açıklamada, USS Harry S. Truman uçak gemisi saldırı grubunun bir parçası olan güdümlü füze kruvazörü USS Gettysburg'un yanlışlıkla ateş açtığı ve geminin güvertesinden havalanan bir F/A-18 savaş uçağını düşürdüğü belirtildi.

Uçaktaki her iki pilotun da sağ olarak kurtarıldığı, birinin hafif yaralandığı bildirildi.