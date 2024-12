Yemenli Husiler Tel Aviv’i vurdu: En az 18 yaralı

Filistin, güney Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e Yemen’den misilleme geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen’den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin merkez bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi.Fırlatılan füzeyi durdurmaya yönelik müdahale girişimlerinin “başarısız olduğu” açıklanırken, füzenin Tel Aviv’deki bir parka düştüğü aktarıldı.

İsrail basını saldırıda en az 18 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırı anı ve sonrasında meydana gelen hasar ise amatör kameralara yansıdı.

BREAKING | Direct hit on Tel Aviv documented following missile launches from Yemen. pic.twitter.com/wO948vDmF8