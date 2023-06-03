ABD Savunma Bakanı Austin: Tayvan Boğazı'nda bir çatışma yıkıcı olur

Yayınlanma: 03.06.2023 - 09:12

Güncelleme: 03.06.2023 - 09:13

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Singapur'da gerçekleşen Shangri-La Diyaloğu bölgesel güvenlik forumunda konuştu.

Lloyd Austin, Tayvan Boğazı'nda olası bir çatışmanın yıkıcı olacağını, ABD'nin adadaki statükoyu korumaya kararlı olduğunu söyledi.

Austin, "Açık olmama izin verin. ABD, uzun süredir devam eden tek Çin politikamız ve Tayvan İlişkileri Yasası kapsamındaki köklü taahhütlerimizin uygulanması doğrultusunda statükoyu korumaya derinden bağlıdır. Ve statükonun herhangi bir tarafça tek taraflı olarak değiştirilmesine şiddetle karşı çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

"TAYVAN BOĞAZI'NDA BİR ÇATIŞMA YIKICI OLUR"

Tayvan konusunda "bir çatışmanın kaçınılmaz olmadığını, ancak böyle bir senaryonun ticari nakliye yollarının ve küresel tedarik zincirlerinin güvenliğini tehdit edeceğini" söyleyen Austin, şunları kaydetti:

"Yanlış anlamayın: Tayvan Boğazı'nda bir çatışma yıkıcı olur. Bu nedenle, Tayvan Boğazı'nda ve dünya genelinde giderek artan sayıda başka ülkede barış ve istikrarı korumaya kararlıyız."

Çin ile ilişkiler hakkında konuşan Austin, Washington'un yeni bir Soğuk Savaş arayışında olmadığını ve iki ülke arasındaki rekabetin "asla çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini" vurguladı.

Austin, "Bölge asla düşman bloklara bölünmemelidir. Bunun yerine, çatışmaya karşı savunmamızı güçlendirmek, diplomasi bağlamındaki çabalarımızı iki katına çıkarmak ve bölgede barış ve istikrarı arttırmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"PEKİN, ÇAĞRILARI KABUL ETMİYOR"

Austin, ABD'nin, Çin'in iki ülke ordularının dahil olduğu kriz yönetimi mekanizmalarının iyileştirilmesi konusunda "daha ciddi" çalışma isteği göstermemesinden endişe duyduğunu, ancak bu konuda hızlı bir değişim umduğunu söyledi.

Austin ayrıca, Pekin'in Washington'dan ortak bir silah kontrol anlaşması üzerinde çalışmak için "çağrıları kabul etmediğini" söyledi.

SAVAŞ UÇAĞI GERGİNLİĞİ

Washington'un son zamanlarda Çin askeri uçaklarının uluslararası hava sahasında ABD ve müttefik uçaklarına karşı "tehlikeli manevralar" kaydettiğini söyleyen Austin,

"Çin, uluslararası hava sahasında yasal olarak uçan ABD ve müttefik uçaklarına yönelik endişe verici sayıda tehlikeli engellemeler yapmaya devam ediyor. Hepimiz Çin'in agresif ve profesyonel olmayan uçuşlarına bir kez daha şahit olduk."