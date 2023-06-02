Tayvan ile ABD arasında tarihi ticaret anlaşması imzalandı
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim sürerken, ABD ve Tayvan arasında ticaret anlaşması imzalandı.
Tayvan ile ABD arasında dün ticaret anlaşması imzalandı. Tayvan Ticaret Bakanı John Deng anlaşmayı Tayvan-ABD ilişkilerinde tarihi bir kilometre taşı olarak nitelendirdi.
Tayvan yetkilileri anlaşmayla ilgili yaptıkları açıklamada “Ticaret anlaşması, Tayvan ve ABD arasında 1979'dan bu yana yürütülen en geniş kapsamlı ve etraflı ticaret müzakerelerinin ilk meyvesi. Anlaşma, Tayvan-ABD ticaret ilişkisinde tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor ve diğer büyük ticaret ülkeleri ile benzer ticaret anlaşmaları imzalama yolunda kritik bir adı” denildi.
Anlaşmanın imzalanmasıyla Tayvan endüstrisinin özellikle KOBİ'lerin uluslararası ticaret ve ekonomik yatırım faaliyetlerine katılmasını artıracağı vurgulandı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
“Tayvan, uluslararası toplulukla uyum içindedir ve yüksek standartlı ticaret taahhütlerini yerine getirme yeteneğine sahiptir, böylece Tayvan'ın bölgesel ticaret anlaşmalarına katılma veya diğer ülkelerle daha fazla ticaret anlaşmaları imzalama şansını artırır”
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