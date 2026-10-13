ABD seçimlerinde milyarder etkisi: Musk’tan Cumhuriyetçilere 276 milyon dolar

CNN'in haberine göre Elon Musk, 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimler için en az 276 milyon dolar harcayarak Cumhuriyetçi Parti’nin en büyük bağışçısı oldu.

Tarihin ilk dolar trilyoneri, SpaceX patronu Musk'ın kurduğu siyasi eylem komitesi "America PAC" sözcüsünün söz konusu rakamı doğruladığı aktarılan haberde ayrıca, bağışın 158 milyon dolarlık kısmının, Senato seçimlerinde önde gelen Cumhuriyetçi "süper PAC"i (siyasi eylem komitesi) olarak bilinen Senato Liderlik Fonu’na aktarıldığı ifade edildi.

Musk, dünyanın farklı bölgelerinde ırkçı partilere verdiği destekle tanınıyor. 2022 yılında Twitter'ı satın alarak medya alanında da önemli bir güç elde eden Musk, göçmen politikaları, kamu harcamaları ve çeşitli siyasi konularda yaptığı açıklamalarla aşırı sağın en etkili figürleri arasında yer alıyor.

2024 seçimlerinde de zirvedeydi

Kasım 2024 seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar bağış yapan Musk, en fazla siyasi bağış yapan isim olmuştu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun üçte biri yenilenecek.